Sukob navijača i klanova

Kako nam objašnjava izvor sukob frakcija "navijača" koji su se povezali sa kriminalnim grupama traje već neko vreme.

- Tadija Pantić je očigledno bio prioritetna meta. Prema nekim podacima našao se na meti "vračaraca", koji deluju i nakon što je deo pripadnika klana već uhapšen i sudi im se, a vođa im je u zatvoru u Nemačkoj - navodi izvor upoznat sa dešavanjima u podzemlju.

Kako dalje objašnjava, tokom istrage o eksploziji u Kosovskoj ulici, istražitelji su pronašli telefone, a u njima određene komunikacije koje su ukazale na to da ista grupa, koja je planirala ubistvo vođe navijača, umešana i u likvidaciju Nikole Stankovića Pivceta.

- Pažnju je skrenuo jedan nadimak koji se pojavljivao tokom istrage likvidacije Nikole Stankovića Pivceta - otkrio je ranije izvor Kurira.