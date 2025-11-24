U OVA DVA SLUČAJA EGZEKUTORI POKAZALI NEVIĐENU BRUTALNOST: Ubistva Pivceta i Pantića nose potpis iste mafijaške grupe?!
Vođu navijača Partizana iz Zemuna Tadiju Pantića (23), kako se sumnja, likvidirala je, navodno, ista organizovana kriminalna grupa koja je pre skoro godinu dana izrešetala Nikolu Stankovića (27) zvanog Pivce!?
Opasna ekipa
- Postoje operativna saznanja da je navodno, Tadija Pantić bio na meti iste ekipe koja je u decembru 2024. ubila Stankovića u porodičnoj kući u Kaluđerici i to posle slave na kojoj je imao goste - navodi Kurirov dobro obavešten sagovornik i dodaje:
- Kriminalna grupa koja je, prema nezvaničnim informacijama, likvidirala žrtve je veoma opasna i ne preza ni od čega, ako je sudeći po brutalnosti svojih egzekucija. Pantić je ubijen usred bela dana na prometnoj lokaciji i na mestu gde je ceo kvart pokriven nadzornim kamerama, dok je Stanković izrešetan 20. decembra 2024. u svojoj spavaćoj sobi, nakon što je ispratio goste sa proslave krsne slave.
Kako potom objašnjavaju sagovornici, Tadija Pantić je pre jučerašnje likvidacije već dva puta izbegao smrt, kao i Stanković kada mu je na kuću svojevremeno bila bačena bomba.
- Istraga povodom ubistva vođe partizanovih navijača vodi u nekoliko pravaca, a jedan od njih je da je lišen života jer je bio prioritetna meta vračarskog klana na čijem čelu je Nikola Vušović, Džoni sa Vračara - navodi sagovornik koji je upoznat sa prilikama iz podzemlja, a detaljnije o tome pročitajte u tekstu ispod:
- Tadija Pantić je preživeo, navodno, dva napada od juna ove godine i to kada se desila pucnjava na mostu Gazela u Beogradu u trenutku kada se sa navijačima vraćao sa košarkaške utakmice. Kamere su tada zabeležile kako napadači na skuterima okružuju automobile u kojima su bili navijači Partizana, a u jednom od vozila bio je i Tadija Pantić. Napadači su i tada pucali. Drugi put je izbegao smrt kada je 1. oktobra makedonski maneken Martin Sipkovski (21) poginuo u eksploziji u iznajmljenom stanu u Kosovskoj ulici u centru Beograda. Prema operativnim informacijama, bio je angažovan da ubije vođu navijača Tadiju Pantić.
Sumnja se da je Pantić određeno vreme na meti napadača i da su ga sada pre likvidacije pratili u stopu i nakon detaljne logistike počinili brutalan zločin, ne mareći na doba dana kada će pucati i lokaciju gde će izvršiti zločin. Isto je i u slučaju Nikole Stankovića koji je izrešetan u krevetu svoje sobe, dok je ležao pored trudne verenice.
Maskirani u policajce izrešetali metu u krevetu
- Napadači su neko vreme vršili opservaciju Stankovićeve kuće u Kaluđerici i to nakon što je izašao iz klasičnog pritvora u kućni pritvor zbog pucnjave u noćnom klubu Stefan Braun kada je teško ranjen šef obezbeđenja. Istragom je utvrđeno da su ubice napravile pakleni plan kako i kada da uđu u kuću koja je cela pod video nadzorom - navodi sagovornik i dodaje:
- Sumnja se da je neko egzekutorima morao da javi plan rasporeda unutrašnjosti kuće s obzirom da su oni maskirani u policajce upali baš u njegovu sobu i sasuli kišu metaka u njega, dok je tom prilikom njegova trudna supruga pogođena u šaku, jer je pokušala da ga brani.
Trojica ubica imali su i saučesnika koji ih je čekao u kolima. Naime, nakon zločina kola su zapalili, a posle nekoliko dana ekipa koja je osumnjičena da je učestvovala u ovoj likvidaciji je uhapšena. Kako je izgledala spektakularna akciju hapšenja i policijska potera u Bulevaru kralja Aleksandra možete videti OVDE.
Sukob navijača i klanova
Kako nam objašnjava izvor sukob frakcija "navijača" koji su se povezali sa kriminalnim grupama traje već neko vreme.
- Tadija Pantić je očigledno bio prioritetna meta. Prema nekim podacima našao se na meti "vračaraca", koji deluju i nakon što je deo pripadnika klana već uhapšen i sudi im se, a vođa im je u zatvoru u Nemačkoj - navodi izvor upoznat sa dešavanjima u podzemlju.
Kako dalje objašnjava, tokom istrage o eksploziji u Kosovskoj ulici, istražitelji su pronašli telefone, a u njima određene komunikacije koje su ukazale na to da ista grupa, koja je planirala ubistvo vođe navijača, umešana i u likvidaciju Nikole Stankovića Pivceta.
- Pažnju je skrenuo jedan nadimak koji se pojavljivao tokom istrage likvidacije Nikole Stankovića Pivceta - otkrio je ranije izvor Kurira.