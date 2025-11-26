SVA UBISTVA VOĐA NAVIJAČA PARTIZANA IMAJU ISTI MOTIV?! Jedan izrešetan sa 60 hitaca, drugi overen, a treći otet i mučen! Tadija izrešetan usred bela dana (foto)
Tadija Pantić (23), vođa navijačke frakcije, jedan je u nizu vođa navijača Partizana koji je likvidiran u kriminalnim obračunima!
Mnogi Partizanovci su proteklih godina glavom platili umešanost u poslove, koji, prema rečima kriminologa, nemaju veze sa navijanjem i branjenjem boja voljenog kluba.
- Broj ubijenih navijača i njihovih vođa nije mali, a motivi tih zločina mahom su isti - neraščišćeni problemi oko trgovine narkoticima, obezbeđivanja klubova i prevlasti na ulici koja donosi milionsku zaradu - kaže sagovornik Kurira.
Poslednja žrtva u nizu krvavih likvidacija u kojima su mete vođe Partizanovih navijačkih grupa je Tadija Pantić koji je 22. novembra izrešetan na Novom Beogradu, usred dana. Ovo ubistvo nosi potpis zloglasnog vračarskog klana. Detaljnije ovo ovm mafijaškom ubistvu možete pročitati OVDE.
Navijanje kao paravan
Stručnjaci nemaju sumnju da je organizovanim navijačkim grupama sport samo paravan za kriminalne aktivnosti.
- Njihov primarni posao je trgovina drogom, a rade i kao obezbeđenje, ucenjuju, reketiraju, iznuđuju novac. Često njihovi prljavi poslovi dođu u dodir sa klanovima sa kojima sarađuju na nekom višem nivou - rekao je ranije za Kurir kriminolog Dobrivoje Radovanović i objasnio da klanovi neretko za prljave poslove angažuju upravo "navijače".
- Vođe ubiraju sav profit od svih nelegalnih aktivnosti. Među njima nema demokratije, vlada stroga podela zaduženja, ali je vođa taj koji donosi odluke, dok ih ostali izvršavaju - rekao je Radovanović.
Dejan Mirković (37)
Navijač Partizana iz Novog Sada ubijen je u večernjim časovima u novosadskom naselju Detelinara 2. septembra 2025. godine, nakon svađe sa osumnjičenim Goranom V. Njih dvojica su, kako se sumnja, prethodno sedela za istim stolom u jednom kafiću. Dugogodišnji sukob između navijača i njegovog ubice eskalirao je, kako se sumnja, u ubistvo. Osumnjičeni je izbo nožem Mirkovića ispred lokala, a uhapšen je nakon nekoliko dana sa saučesnikom koji ga je skrivao u štek-stanu.
Goran Veličković Goksi (33)
Vođa navijačke grupe Jang bojs otet je i brutalno ubijen 3. avgust 2020. u "kući strave" u Ritopeku, a za njegovu likvidaciju sudi se Veljku Belivuku, Marki Miljkoviću i njihovoj kriminalnoj grupi. Sumnja se da se Goksi našao na meti Belivukovog klana, koji je radio pod paravanom navijačke grupe Principi, zbog toga što je sarađivao sa suprotstavljenim klanom iz Crne Gore. Svedok-saradnik Bojan Hrvatin na suđenju je detaljno opisao kako su tekli otmica i ubistvo Veličkovića.
Ljubomir Marković Kića (39)
Vođa grupe Alkatraz brutalno je ubijen 1. novembar 2019. u Beogradu kada ga je maskirani egzekutor iz neposredne blizini izrešetao nakon što je izašao iz balona u kom je igrao fudbal. Marković je, dok je čekao sa prijateljima da pređe ulicu na semaforu, video svog ubicu i počeo je da trči, ali ga je ovaj sustigao i pogodio ga sa nekoliko hitaca, a kada je pao overio ga je sa dva hica u glavu. Ubistvo zvanično nije rasvetljeno, ali se sumnja da iza svega stoji ekipa Veljka Belivuka i Marka Miljkovića i da je motiv ubistva prevlast na tribini.
Aleksandar Stanković (30)
Vođu partizanovih navijača Janjičari, dva napadača čekala su posle trening u Bačvanskoj ulici u Beogradu 13. oktobar 2016, a kada je seo u "audi" i stao na semafor, iskočili su i iz "kalašnjikova" ispalili oko 60 metaka. Stanković je na sebi imao pancir, ali on nije uspeo da ga sačuva, jer su mu ubice mahom pucale u glavu. Njegovo ubistvo zvanično nije rasvetljeno, iako se sumnja da su ga počinili pripadnici škaljarskog klana, s obzirom na to da je on bio blizak suprotstavljenoj ekipi, "kavčanima".
Alen Kostić Kubi (27)
Vođa navijača grupe Zabranjeni bio je dobro poznat policiji, a ubio ga je komšija 13. avgust 2016. u beogradskom naselju Železnik i to, navodno, zbog problema koji nema veze sa navijačkim poslovima. Njegov odlazak doveo je do toga da njegova sahrana bude nalik navijačkoj tribini tokom utakmica. Kostić je na meti napadača bio i 2013. godine kada je ranjen u sačekuši, a sudilo mu se i za pokušaj ubistva.
Aleksandar Joksić (35)
Vođa partizanove navijačke grupe Jang bojs ubijen je 29. septembar 2015. u Rakovici nakon što se sastao sa napadačem koji je nakon svađe ispalio četri hitca u njega, dok ga je jedan metak pogodio u glavu. Kada je policija došla na lice mesta, Joksić je ležao u lokvi krvi i u ruci je držao mobilni telefon koji je zvonio. Važio je za nekog ko je više bio u zatvoru nego na stadionu, a dugo je sa svojom grupom bio član frakcije Zabranjeni.
Navijač sa deset života
Alibeg više puta izbegao smrt
Jedan od nekadašnjih šefova tribine sa juga, Nenad Alajbegović, zvani Alibeg, preživeo je čak deset napada.
- Alajbegović je samo od januara do novembra 2020. čak tri puta bio na meti surovog vračarskog klana, čiji pripadnici su prošlog meseca uhapšeni zbog sumnje da su spremali njegove likvidacije - podseća sagovornik i dodaje da je Alajbegović jedva preživeo sačekušu koja se desila u januaru 2020. Poslednji put metak je izbegao u julu ove godine kada je napadač pucao na automobil u pravcu vozača, odnosno Alajbegovića na Novom Beogradu. Napadač ga je tada promašio - podseća naš izvor.