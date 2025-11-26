Ljubomir Marković Kića (39)

Vođa grupe Alkatraz brutalno je ubijen 1. novembar 2019. u Beogradu kada ga je maskirani egzekutor iz neposredne blizini izrešetao nakon što je izašao iz balona u kom je igrao fudbal. Marković je, dok je čekao sa prijateljima da pređe ulicu na semaforu, video svog ubicu i počeo je da trči, ali ga je ovaj sustigao i pogodio ga sa nekoliko hitaca, a kada je pao overio ga je sa dva hica u glavu. Ubistvo zvanično nije rasvetljeno, ali se sumnja da iza svega stoji ekipa Veljka Belivuka i Marka Miljkovića i da je motiv ubistva prevlast na tribini.