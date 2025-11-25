Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala Uprave kriminalističke policije, po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, uhapsili su sedam osoba koje se sumnjiče da su kao pripadnici organizovane kriminalne grupepranjem novca i prouzrokovanjem lažnog stečaja jednog privrednog društva u Beogradu nezakonito prisvojili više od 329,2 miliona dinara.

U akciji sprovedenoj u Beogradu i Ivanjici, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela, pranje novca i prouzrokovanje lažnog stečaja, uhapšeni su B. Č. (55) koji se sumnjiči da je organizator ove OKG, kao i I. M. (49), P. D. (55), I. K. (43), B. S. (54), B. S. (54) i A. M. (51).

Krivičnom prijavom obuhvaćena je još jedna osoba koja se trenutno nalazi van Srbije.

Kako se sumnja, oni su od decembra 2023. do novembra 2025. godine, simulovanim poslovanjem firmi pod kontrolom ove OKG, stvorili privid finansijskih obaveza kompanije pod njihovom kontrolom i doveli ga u stečaj kako bi prisvojili i nastavili upravljanje hotelom u vlasništvu ove kompanije.

Na ovaj način su, kako se sumnja, nezakonito prisvojili 545.487 evra i 264.859.585 dinara koje su, zatim, preneli na račun preduzeća pod njihovom kontrolom i koristili za poslovanja ostalih firmi kojima su upravljali. Takođe su 107.000 evra od tog novca, prebacili na račun preduzeća pod kontrolom OKG, u Ljubljani, a najmanje 208.300 evra uložili u izgradnju hotela u Crnoj Gori.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

