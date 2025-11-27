Vozač je isključen iz saobraćaja i protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje.
bahata vožnja
ZASTRAŠUJUĆE I BAHATO, OVAKO JE VOZAČ IZ BIH "MEČKOM" GAZIO 207,7 NA SAT KOD LOZNICE: Dozvoljenu brzinu prešišao duplo i više?! (VIDEO)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, na teritoriji opštine Loznica, juče su presretačem su zaustavili šezdesetpetogodišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine koji se vozilom „mercedes“ hrvatskih registarskih oznaka kretao brzinom od 207,7 kilometara na čas, na moto-putu Loznica - Šabac gde je ograničenje brzine 100 kilometara na čas.
Kurir.rs/Instagram
