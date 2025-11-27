Slušaj vest

Danima traje misterija o tome kako je sa mobilnog telefona Ane Radović (20) sa Zlatibora nakon teške saobraćajne nesreće u kojoj je nastradala sa prijateljem Aleksandrom Masalušićem (37) upućen takozvani "panik poziv" za pomoć, a sada su iz doma zdravlja u Čačku objasnili šta se zapravo dogodilo.

- Dana 23. novembra u večernjim satima Služba hitne pomoći Čačak primila je jedan poziv preko govornog automata na broj 194 na engleskom jeziku, tehnički ne baš jasnog sadržaja, bez tačne lokacije gde bi ekipa Službe hitne pomoći (SHP) odmah mogla da postupi i izađe na teren - saopšteno je iz Doma zdravlja Čačak.

Oni su potom objasnili i kakav je protokol prilikom pozivanja broja 194.

1/19 Vidi galeriju Fotografije nakon pronađenog vozila "audi" Foto: RINA

- Kao što je poznato u zvaničnom pravilniku o radu SHP na teritoriji cele Srbije da bi dispečer koji se nalazi u stanici SHP primio poziv 1.reda hitnosti neophodno je da zna tačnu lokaciju gde se pacijent nalazi. Kad je pronađen automobil sa telima od strane policije i vatrogasno-spasilačkih ekipa i kada smo dobili lokaciju naša ekipa je istog momenta izašla na teren - rekli su.

Izvlačenje automobila iz kanala Izvor: Kurir

Inače, da podsetimo, Ana Radović sa prijateljem Aleksandrom Masalušićem u nedelju 23. novembru krenula je sa Zlatibora ka Beogradu u džipu marke "audi SQ" tutinskih registarskih tablica. Poslednji put devojka se čula sa bratom tog dana u 18.45 časova kada mu je rekla da prolazi kroz Ovčarsko-kablarsku klisuru na magistralnom putu Čačak-Požega.

Nakon što se posle toga nije javlja, zabrinuta porodica u ponedeljak je prijavila njen nestanak policiji. Vozilo je pronađeno u sredu ujutru u betonskom propustu u mestu Međuvršje prekoputa jezera u Ovčar banji.

1/16 Vidi galeriju Ana i Aleksandar sleteli s puta i upali u rupu pored magistrale Čačak-Požega Foto: Društvene Mreže, RINA, Nestali Srbija, Kurir/D.Č., RINA

- Dosadašnja istraga utvrdila je da se "audi" kretao, navodno, neprilagođenom brzinom i da sleteo s puta, udario u bankinu, a potom upao u rupu. Od siline udarca oba putnika su nastradala na licu mesta - podseća sagovornik i dodaje da je istraga i dalje u toku.