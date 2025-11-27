Slušaj vest

U želji da se njegova priča čuje, ispričao je svoju ispovest za emisiju "Crna Hronika" na Kurir televiziji kod voditeljke Slađane Nedeljković.

Centar za socijalni rad Šabac oduzeo mu je osmogodišnju ćerku, a on svega ima sat vremena da je viđa u nedelju dana. Ono što pravi problem i njemu i njegovoj bivšoj supruzi jeste to što dete čuvaju ljudi koji nemaju adekvatne uslove, niti licencu staratelja nad decom.

- Dogodilo se to da sam bio sam, jedna žena mi se dopala i mi smo započeli vanbračnu zajednicu. Otputovali smo za Nemačku u jednom momentu i tamo bili dve godine. Tamo je ostala zatrudnela sa našom ćerkom. Kad smo se vratili, rekli su joj ovde u ginekologiji u Šapcu da je trudna šest i po meseci. Ona je tvrdila da nije, ništa nije pokazivalo, a možda je neke simptome prespavala. Rodilo se izuzetno zdravo, inteligentno, čestito dete. Pravila je scene, kad god se probudi iz tog bunila, pitala je gde su cigarete, ako nema cigareta mora da se stvori kafa. O detetu je manje razmišljala, sve sam ja morao da obezbedim, iako tada još nisam bio u penziji i nisam imao primanja od države, pa sam čuvao objekte kako bih stvorio mir u kući - započeo je neutešni otac.

Međutim mir nije usledio kako je on planirao, pa je spomenuo kada je žena zvala policiju i kakav tretman je imao unutar doma.

- Zvala je policiju na svaki moj trzaj, ako se smejem, to joj smeta, samo je broj policije upamtila. Par puta me je gađala predmetima, jednom me udarila i krvarila mi usna, a ja to nisam prijavljivao, hteo sam da se to smiri i da gajimo dete i da sve bude u redu. Tokom zenita korone, ona je mene 30 dana strpala u zatvor, a uz divno čudo sam imao podršku osoblja zatvora i osuđenika jer su svi prepoznali da ne nosim ni gram krivice - tvrdi u svojoj ispovesti čovek koji se bori za starateljstvo nad ćerkom.

Izlazak iz zatvora

Ipak, problemi tada nisu stali, već su mu odredili zabranu prilaska i tu je počela prava golgota u životu.

- Iz Centra za socijalni rad su mi rekli da je to određeno zbog nasilja u porodici u kojem sam ja glavni akter. Nisu oni meni zabranili da viđam dete, ali je dete sa njom, a nju nisam smeo da viđam. Ona je govorila da mi je dete na raspolaganju, ali da moraju da žive i da im dam pare. Sve te pare su išle na kafe, cigarete i dozu lekova. Kada potroši propisano od doktora, ona natera mene da joj kupujem te lekove - istakao je u svojoj ispovesti.

Voditeljka Slađana Nedeljković je upitala zašto nadležni, ako je sve kako on tvrdi, nisu reagovali na bezobzirnost majke.

- Ja sam to zahtevao barem deset puta, makar da izvrše neke preglede, ali nisu uslišili moje želje. U Šapcu sam je vozio kod nekog neuropsihijatra i ta žena joj je još više pojačala dozu. Tada sam krivično gonio i pisao sam da neuropsihijatar ubija majku koja gaji dete - odgovorio je on.

Žena našla novog partnera

Ona je sa novim čovekom i detetom otišla u kabinu kamiona i tamo provodila vreme u nehumanim uslovima za odrastanje malog deteta.

- Uzela je moje dete, vozila ga u Novi Sad, Osijek, pa za Mađarsku, potom Austrija, Nemačka, pa i Holandija. Dete je bilo u kabini kamiona punih deset dana. Toliku sam frku digao da sam otputovao u Nemačku, tamo sam ga našao, zakazali smo sastanak i došlo je do konflikta jer sam uslikao kamion, a nisam hteo da ga tučem, već sam slikao sve što sam mogao i počeo da šaljem novinama, sudu i tako dalje. Ispalo je da naš sud nije nadležan jer se sve dešavalo u Nemačkoj. Međutim, tu je ipak došlo do tuče, pa sam ga optuživao za pedofiliju i sve živo - šokirao je otac, pa je izneo otkud sumnja za pedofiliju:

- Video sam neprimerene slike deteta, bile su nage fotografije i polunage. Ovo su ozbiljne optužbe i ja sam ga jurio za to. Ne mogu da tvrdim ipak da je išao do nekih krajnosti - zaključio je on.

