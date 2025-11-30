Slušaj vest

Sreten J. (38) i dete od godinu i po dana poginuli su kasno sinoć u teškoj saobraćajnoj nesreći na auto-putu Miloš Veliki kod Obrenovca, a tragična vest potresla je celu zemlju.

Sretenov brat objavio je na mrežama emotivnu poruku i poslednji pozdrav.

1/7 Vidi galeriju Jezive fotografije saobraćajne nesreće u kojoj je poginuo Sreten J. sa detetom Foto: Instagram/mmijatovic_official, Društvene Mreže

- Sa velikom tugom objavljujem da nas je napustio moj brat i njegov sin u saobraćajnoj nesreći.

- Poslednji pozdrav Buzga brate moj, ostaćeš mi večno u srcu, počivajte u miru i neka vas čuvaju anđeli.

Kako se dogodila nesreća

Do tragedije je došlo kada je putničko vozilo kojim je upravljao Sreten J. udarilo u zadnji deo gradskog autobusa kojim je upravljao državljanin Šri Lanke (30), a potom i u zaštitnu metalnu ogradu.

Vozač autobusa je odmah alkotestiran i utvrđeno je da nije imao alkohola u organizmu, dok je krv uzeta i poslata na dodatnu analizu.

U automobilu su bili otac, majka i beba. Hitne ekipe koje su stigle na lice mesta odmah su konstatovale smrt deteta, a telo je prebačeno na Institut za sudsku medicinu. Otac bebe je sa teškim povredama prebačen u Urgentni centar, ali je, uprkos naporima lekara, preminuo.

Majka deteta, D. V. (23), sedela je na mestu suvozača i zadobila teške telesne povrede opasne po život, zbog čega je hitno prevezena u Urgentni centar, gde lekari vode borbu za njen život.

Jezivi prizori

Svedok koji se zatekao na auto-putu rekao je da je scena nakon udara bila stravična.