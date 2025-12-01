Slušaj vest

Dečaka je u bolnicu dovezla ekipa Hitne pomoći, a sumnja se da je povrede zadobio u porodičnoj kući u beogradskom naselju Ripanj.

Prema nezvaničnim informacijama, dečaku je konstatovana teška povreda trbušne maramice, a rana je najverovatnije naneta nožem.

Stanje povređenog dečaka je i dalje neizvesno, a lekari u bolnici ulažu maksimalne napore kako bi stabilizovali njegovo zdravstveno stanje.

Tužilaštvo pokrenulo istragu

O slučaju je odmah obavešteno i nadležno tužilaštvo u Beogradu, koje je pokrenulo istragu. Za sada nije poznato kako je došlo do povređivanja dečaka.

"Istraga je u toku i utvrdiće se sve okolnosti pod kojima su nastale teške povrede. Policija obavlja uviđaj i prikuplja sve relevantne dokaze", navode izvori bliski istrazi.

Očekuje se da će narednih dana biti poznato više detalja o ovom tragičnom događaju.

(Kurir.rs/Telegraf)

