NOVI DETALJI STRAVIČNE NESREĆE KOD NOVOG SADA: Jedna osoba poginula, petoro ljudi sa teškim povredama primljeno u UKC - Evo u kakvom su stanju
Kako kažu u Kliničkom centru, po prijemu u Reanimacionu ambulantu UKCV, svi pacijenti su inicijalno zbrinuti u Urgentnom centru gde je obavljena kompletna dijagnostika, ukazana neophodna lekarska pomoć i izvršena hirurška obrada rana.
Pacijent B. B. (44) je nakon kompletne dijagnostike i operativnog zahvata stabilnog zdravstvenog stanja i nalazi se na lečenju na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju.
Pacijentkinja A. L. primljena je sa teškim politraumatskim povredama. Nakon kompletne dijagnostike i operativnog lečenja smeštena je na Kliniku za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola Urgentnog centra UKCV, u teškom opštim stanjem.
Pacijentkinja M. N. primljena je sa teškim telesnim politraumatskim povredama. Trenutno je izrazito teškog opšteg stanja i smeštena je na Kliniku za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola Urgentnog centra UKCV.
Pacijentkinja N. R. hospitalizovana je na Odeljenju urgentne hirurgije Urgentnog centra UKCV. Nakon kompletne dijagnostike indikovana je hospitalizacija. Po prijemu na odeljenje pacijentkinja je svesna, orijentisana, komunikativna, afebrilna i hemodinamski stabilna.
Pacijentkinja M. M. dana 30. novembra 2025. godine hospitalizovana je na Odeljenju urgentne hirurgije Urgentnog centra UKCV zbog povreda zadobijenih kao učesnik u saobraćajnoj nesreći. Nakon obavljene dijagnostike indikovana je hospitalizacija i opservacija. Pacijentkinja je svesna, orijentisana, komunikativna i hemodinamski stabilna.
Podsetimo, nesreća se dogodila oko 18 sati na starom putu Beograd - Novi Sad kod Maradika.
Sudarila su se 3 putnička vozila. Na lice mesta izašlo je više vozila Hitne pomoći iz Inđije i Novog Sada, lekarska ekipa iz Novog Sada zbrinula je jedno teško povređeno lice.