Slušaj vest

Kako kažu u Kliničkom centru, po prijemu u Reanimacionu ambulantu UKCV, svi pacijenti su inicijalno zbrinuti u Urgentnom centru gde je obavljena kompletna dijagnostika, ukazana neophodna lekarska pomoć i izvršena hirurška obrada rana.

Pacijent B. B. (44) je nakon kompletne dijagnostike i operativnog zahvata stabilnog zdravstvenog stanja i nalazi se na lečenju na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju.

Pacijentkinja A. L. primljena je sa teškim politraumatskim povredama. Nakon kompletne dijagnostike i operativnog lečenja smeštena je na Kliniku za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola Urgentnog centra UKCV, u teškom opštim stanjem.

Pacijentkinja M. N. primljena je sa teškim telesnim politraumatskim povredama. Trenutno je izrazito teškog opšteg stanja i smeštena je na Kliniku za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola Urgentnog centra UKCV.

1/5 Vidi galeriju Sudar tri automobila kod Novog Sada Foto: Kurir.rs/T.M.

Pacijentkinja N. R. hospitalizovana je na Odeljenju urgentne hirurgije Urgentnog centra UKCV. Nakon kompletne dijagnostike indikovana je hospitalizacija. Po prijemu na odeljenje pacijentkinja je svesna, orijentisana, komunikativna, afebrilna i hemodinamski stabilna.

Pacijentkinja M. M. dana 30. novembra 2025. godine hospitalizovana je na Odeljenju urgentne hirurgije Urgentnog centra UKCV zbog povreda zadobijenih kao učesnik u saobraćajnoj nesreći. Nakon obavljene dijagnostike indikovana je hospitalizacija i opservacija. Pacijentkinja je svesna, orijentisana, komunikativna i hemodinamski stabilna.

Podsetimo, nesreća se dogodila oko 18 sati na starom putu Beograd - Novi Sad kod Maradika.