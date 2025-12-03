Slušaj vest

Nisada Mehović, supruga Kenana Mehovića, koji je posle tri meseca uhapšen u Srbiji po međunarodnoj poternici Nemačke, prvi put je progovorila za Kurir i otvoreno iznela svoju verziju događaja koji su prethodili pucnjavi u kojoj je njen suprug ubio jednog od trojice muškaraca sa kojima je došao u sukob.

Svađa ispred porodične kuće

Prema njenim rečima, zločin se odigrao 22. avgusta ispred njihovog doma u Mendenu.

- To se desilo kod naše porodične kuće, faktički na kućnom pragu. Trojica njih su došla. Ja te ljude ne poznajem, nikada ih nisam videla. Nemaju nikakve veze sa nama, niti je Kenan ikada radio sa njima - započinje Nisada svoju ispovest.

Tvrdi da ne zna šta je pozadina sukoba, ali je sigurna u to da nema veze sa poslom.

- Nema nikakvih građevinskih radova, niti je Kenan građevinski nadzornik. Ne znam šta je tačna pozadina sukoba, ali moj suprug je bio običan radnik. Znam samo da nikome nismo dugovali, niti je neko nama dugovao - kaže ona, naglašavajući da njen suprug nije bio umešan u bilo kakve poslove sa ljudima koji su se tog kobnog dana pojavili ispred njihove kuće.

Nisada ističe da Kenan nikada nije bio agresivan ili nasilan, kako su to preneli pojedini nemački mediji.

- Kenan nikada nije maltretirao porodicu. Mi smo 21 godinu u braku i imamo šestoro dece. Za sve to vreme nikada nije povisio ton na mene ili decu, nikada nije bio agresivan. Teško mi je kada čitam komentare ljudi koji ga nazivaju psihopatom. Ljudi govore svašta, a ne znaju činjenice - ističe ona.

Čula pucnjavu

Kaže da je ona kobnog dana bila u kući i čula pucnjavu.

- Bila sam unutra kada se sve dogodilo. Čula sam pucnjavu, ali o tome ne mogu da pričam dok traje istraga. Samo znam da smo živeli normalno, mirno, nikakvih problema nismo imali s bilo kim - dodaje.

Prema njenim rečima, nakon pucnjave Kenan je otišao u Srbiju.

- Tačno je da je nakon tog događaja otišao za Srbiju, ali je onda odlučio da se preda. Rekao je da želi sve da reši zbog porodice. Da ne želi da se krije, da želi da stane pred sud i objasni šta se desilo - otkriva Nisada.

I ona bila privedena

Ističe i da je ona tog dana bila privedena, ali da je odmah puštena.

- Mene su priveli, ali su me iste večeri pustili jer nije bilo nikakvih dokaza protiv mene. Samo su me ispitali - kaže ona.

Dodaje da su kasnije čuli da su muškarci koji su došli tog dana već pravili probleme drugim ljudima.

- Saznala sam posle da su ta trojica i ranije bila hapšena, da su pravili probleme drugim osobama. Šta se tačno desilo tog dana sa mojim suprugom, ne znam. Sve će se saznati na suđenju - navodi Nisada.

U pucnjavi je jedan od trojice muškaraca ubijen, dok su druga dvojica saslušana kao svedoci. Istraga se i dalje vodi, a Kenan se nalazi u pritvoru u Srbiji dok se čeka odluka o njegovom izručenju nemačkim vlastima.

Nisada kaže da joj je najteže to što se njen suprug prikazuje kao monstrum, iako ga, kako tvrdi, decenijama poznaje kao mirnog, porodičnog čoveka.

- Samo želim da istina izađe na videlo. Ništa se neće sakriti kad počne suđenje - zaključuje ona.

Kenan Mehović Foto: Printscreen/Polizei NRW

Podsetimo, prema pisanju nemačkih medija, Mehović je 22. avgusta ispred kuće u Mendenu navodno pucao na trojicu radnika. Jedan muškarac, 45-godišnji nemački državljanin, preminuo je na licu mesta, dok je 49-godišnji radnik turske nacionalnosti teško ranjen i helikopterom prebačen u bolnicu, gde je posle operacije stabilizovan.

Za Mehovićem je odmah raspisana poternica, a istragu je između ostalog vodilo i odeljenje za ubistva i specijalna jedinica za potrage LKA. Potraga za njim trajala je puna tri meseca.