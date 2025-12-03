Slušaj vest

Mirko Vereš (49) iz Subotice nasmrt je izboden u subotu uveče u jednom stanu u Beču, nakon čega su uhapšeni državljanin Hrvatske (56) i njegova devojka Srpkinja, a kako smo ranije pisali, sukobu je navodno prethodila svađa oko politike!

- Mirko je izboden s leđa, pretpostavlja se da se u momentu svađe okrenuo kako bi izašao iz prostorije, ali je u tom momentu podmuklo Hrvat u besu uzeo nož u ruke i izbo ga više puta. Do dolaska policije, čovek je bio živ, međutim, posle nekoliko minuta je izdahnuo i lekari hitne pomoći mogli su samo konstatovati smrt - pišu austrijski mediji i dodaju da je nedaleko od žrtve, pronađen i nož kojim je počinjen zločin.

Austrijska policija je odmah po dolasku uhapsila hrvatskog državljanina (56) i njegovu devojku Srpkinju, koji su u trenutku intervencije bili vidno pijani. Srpkinja je puštena nakon saslušanja, s obzirom na to da je, kako se saznaje, ona prisustvovala njihovoj svađi, ali ne i ubadanju.

Mirko Vereš Foto: Društvene Mreže

Drama je počela kao obična rasprava, ali se pretvorila u brutalan okršaj. Kako prenose austrijski mediji, svađa oko politike dovela je do kobnog trenutka kada je osumnjičeni muškarac izgubio kontrolu.

- Priznao je da je izbo poznanika. Rekao je da se iznervirao tokom žustre rasprave i da mu je “pala roletna” - navode mediji.

Telo u lokvi krvi, napadač sam pozvao policiju

Kada je patrola stigla na lice mesta, zatekla je jeziv prizor. Mirko je ležao u lokvi krvi, dok su osumnjičeni muškarac i njegova devojka bili u alkoholisanom stanju. Utvrđeno je da su oboje imali više od 0,2 promila alkohola u krvi.

- Napadač je sam pozvao hitnu pomoć posle zločina - izjavila je Irina Štajer iz bečke policije.

Žena prisustvovala svađi, ali ne i ubadanju

Kako smo već pisali, u stanu se u trenutku tragedije nalazila i žena (46), poznanica žrtve. Ona je ispitana i potom puštena, jer je navela da je videla žestoku raspravu, ali ne i trenutak ubistva.

Upravo se u njenom stanu dogodio zločin, pošto su se svi zajedno tu okupili te večeri.