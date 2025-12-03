SUBOTIČANIN (49) UBIJEN U BEČU NAKON RASPRAVE SA HRVATOM?! Mirka izbo nasmrt podmuklo s leđa, pa pozvao hitnu i priznao zločin do detalja (foto)
Mirko Vereš (49) iz Subotice nasmrt je izboden u subotu uveče u jednom stanu u Beču, nakon čega su uhapšeni državljanin Hrvatske (56) i njegova devojka Srpkinja, a kako smo ranije pisali, sukobu je navodno prethodila svađa oko politike!
- Mirko je izboden s leđa, pretpostavlja se da se u momentu svađe okrenuo kako bi izašao iz prostorije, ali je u tom momentu podmuklo Hrvat u besu uzeo nož u ruke i izbo ga više puta. Do dolaska policije, čovek je bio živ, međutim, posle nekoliko minuta je izdahnuo i lekari hitne pomoći mogli su samo konstatovati smrt - pišu austrijski mediji i dodaju da je nedaleko od žrtve, pronađen i nož kojim je počinjen zločin.
Austrijska policija je odmah po dolasku uhapsila hrvatskog državljanina (56) i njegovu devojku Srpkinju, koji su u trenutku intervencije bili vidno pijani. Srpkinja je puštena nakon saslušanja, s obzirom na to da je, kako se saznaje, ona prisustvovala njihovoj svađi, ali ne i ubadanju.
Drama je počela kao obična rasprava, ali se pretvorila u brutalan okršaj. Kako prenose austrijski mediji, svađa oko politike dovela je do kobnog trenutka kada je osumnjičeni muškarac izgubio kontrolu.
- Priznao je da je izbo poznanika. Rekao je da se iznervirao tokom žustre rasprave i da mu je “pala roletna” - navode mediji.
Telo u lokvi krvi, napadač sam pozvao policiju
Kada je patrola stigla na lice mesta, zatekla je jeziv prizor. Mirko je ležao u lokvi krvi, dok su osumnjičeni muškarac i njegova devojka bili u alkoholisanom stanju. Utvrđeno je da su oboje imali više od 0,2 promila alkohola u krvi.
- Napadač je sam pozvao hitnu pomoć posle zločina - izjavila je Irina Štajer iz bečke policije.
Žena prisustvovala svađi, ali ne i ubadanju
Kako smo već pisali, u stanu se u trenutku tragedije nalazila i žena (46), poznanica žrtve. Ona je ispitana i potom puštena, jer je navela da je videla žestoku raspravu, ali ne i trenutak ubistva.
Upravo se u njenom stanu dogodio zločin, pošto su se svi zajedno tu okupili te večeri.
Istraga austrijske policije se nastavlja, a više detalja biće poznato nakon veštačenja i daljih saslušanja.