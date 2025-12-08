Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Novi Beograd doneli su rešenje o zadržavanju F.I. (53) zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio dva krivična dela Ugrožavanje sigurnosti na štetu policijskog službenika D.P. (43) i radnika obezbeđenja M.Z. (58).

Kako piše u saopštenju, on je dana 07.decembra 2025. godine, oko 05.15 časova, na Beogradskoj autobuskoj stanici, u ulici Antifašističke borbe broj 2, uz pretnju nožem , ugrozio sigurnost oštećenih kojima je upućivao i pretnje po život.

Na saslušanje u tužilaštvu, okrivljeni je negirao izvršenje krivičnih dela, nakon čega je Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi ponoviti krivično delo i uticati na oštećenog Z.M., s obzirom da mu je poznato njegovo radno mesto, podnelo nadležnom sudu predlog da se prema okrivljenom odredi pritvor u trajanju do 30 dana.