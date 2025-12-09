Slušaj vest

Srđan Šoškić (38) jedan je od, kako Kurir saznaje, uhapšenih u velikoj međunarodnoj policijskoj akciji,za kog se sumnja da je vođa organizovane kriminalne grupe koja je, prema navodima istrage, organizovala transport i distribuciju velike količine kokaina i marihuane na teritoriji više evropskih država!

Prema saznanjima Kurira, Šoškić je imao razvijenu mrežu legalnih firmi koje su, navodno, korišćene kao paravan.

- Šoškić je imao tri legalne firme za transport i to mu je navodno bio paravan za transport i distribuciju velike količine kokaina i marihuane. Distribuciju droge vršili su na teritoriji Španije, Austrije i drugih zemalja EU, kao i jedan deo u Srbiju - navodi izvor i dodaje da uhapšeni vođa krimi-grupe ima firme u tri evropske zemlje - Sloveniji, Bugarskoj i Slovačkoj.

Pored njega, uhapšeni su i članovi ove grupe, D. S. (38), S. R. (50) i J. P. (42), koji se terete da su od decembra 2024. godine do danas vršili transport narkotika od Španije ka Austriji, drugim zemljama EU, kao i ka Srbiji.

Kako saznajemo, tokom akcije zaplenjeni su paketi droge visokog kvaliteta, među kojima i kokain izuzetne čistoće čija se vrednost procenjuje na više miliona evra.

Zanimljiv detalj koji je privukao pažnju tokom pretresa bili su i paketi obeleženi slikom mačke u panciru, koja se nalazila na paketima zaplenjenog kokaina.

Uz narkotike, policija je oduzela i znatnu količinu gotovine, kao i nekoliko luksuznih automobila koji su, prema sumnjama istražitelja, korišćeni za operativne potrebe kriminalne grupe.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da se vođa grupe tereti da je finansirao i organizovao međunarodni transport narkotika.

- Vođa ove organizovane kriminalne grupe S. Š. se sumnjiči da je finansirao i organizovao transport droge, dok su transport i distribuciju narkotika vršili članovi OKG D. S., S. R. i J. P., koristeći kapacitete legalnog poslovanja privrednih društava čija je delatnost drumski prevoz tereta, a koje je S. Š. osnivao na teritoriji zemalja EU - rekao je Dačić.

Droga zaplenjena u Austriji i Španiji

Kako je istakao Dačić, 21. marta ove godine na teritoriji Austrije, u Beču, uhapšen je državljanin Srbije S. R., kod kog je zaplenjena veća količina kokaina izuzetno velike čistoće, vredna nekoliko miliona evra. Od njega je oduzeto i oko 15.000 evra u gotovini.

U Španiji je 27. novembra tokom kontrole jednog od teretnih vozila registrovanih na firmu čiji je vlasnik Šoškić, u luci Barselone pronađena marihuana sakrivena u legalnom teretu. Tom prilikom uhapšen je J. P.