Slavko Mijović (49) ubijen je pre 24 godine. Mijović, prijatelj Željka Ražnatovića Arkana i Ranka Rubežića, žestoko je bio uplovio u poslovne vode, a kada je debelo "ušao u lovu" u Beogradu, prodao je srpske korene.

Ovaj čovek, kog je ceo grad znao po nadimku Mija Pijuk, nekada je važio za velikog Srbina, koji je bio i zamenika komandanta Arkanove Srpske doborovljačke garde, a onda se okrenuo za 180 stepeni. Prešao je na liniju Mila Đukanovića predsednika/premijera Crne Gore i postao njegov glavni čovek za Srbiju.

I danas, 24 godine kasnije, ubistvo Mijovića nije rasvetljeno. Ne zna se ništa, ali svakako mnogo toga govori što je poslednje mesece proveo kao veliki prijatelj Đukanovića.

Nema bega od "kalašnjikova"

Ubice su Mijovića sačekale ispred kafića "Balantajn" nedaleko od stadiona Čukaričkog. Tog 18. oktobra, Mijović je nekoliko trenutaka pre pucnjave napustio kafić i ušao u svoj džip "micubiši pajero". Naoružan pištoljem, ali nije mogao da reaguje dok je ubica ispalio ukupno 26 hitaca "kalašnjikova". Zalutali metak u oko je pogodilo gosta Ž. P, koji je u "Balantajnu" igrao bilijar.

Mija Pijuk, osim velikog prijateljstva sa Arkanom, bio je u izuzetno dobrim odnosima i sa njegovim kumom Milanom Đorđevićem Bombonom, koji je likvidiran pola godine pre njega. Bio je, navodno, blizak i sa Radmilom Bogdanovićem, bivšim šefom srpske policije, kao i sa Mihaljom Kertesom, nekadašnjim direktorom Carine.

Slavko Mijović rođen je 1952. godine u Murinu u Crnoj Gori, ali se sa porodicom preselio u Beograd. Kad je Arkan 1992. godine formirao jezgro Srpske doborvoljačke garde zvao je Mijovića da mu se pridruži. Na ratištu se upoznao sa Radovanom Stojičićem Badžom, Frankom Simatovićem Frenkijem i Miloradom Ulemekom Legijom. Gardu je napustio 1993. posle svađe sa Arkanom, ali su ostali veliki prijatelji.

Kada je sredinom devedesetih Arkan otvorio poslastičarnicu "Ari" u Ulici Ljutice Bogdana, Mijović je u istoj ulici otvorio klub "Paladijum", koji je ubrzo postao kockarnica. Kasnije je Mijović taj klub iznajmio Legiji.

Butik, diskoteka, građevinski poslovi

Interesantno je da je ubrzo po otvaranju kazina Mijović ranjen. Brzo se oporavio, ali nikad nije hteo da kaže ko ga je napao.

Taj napad, kako se tvrdilo, bio je povod da se Mijović na neki način povuče iz javnog života i krene u poslove sa obe strane zakona. Pričalo se da on, navodno, ima ekipu momaka koja je preuzimala pojedine firme u Beogradu. To su mu, kako se nagađalo, omogućavali prijatelji iz nekadašnjeg režima, ali i vrha policije.

U beogradskom podzemlju Mijović je najčešće bio posrednik u mirenju zavađenih grupa. Njegova reč se poštovala. Devedesetih je u diskoteci "Luv" ranjen u nogu. Pričalo se da je i tada pokušao da posreduje i izmiri dve zavađene voždovačke grupe. Bio je suvlasnik i nekada najpopularnije beogradske diskoteke "Amadeus". Kasnije je otvorio butik kod Crkve Svetog Marka u kome se prodaje isključivo gardaroba "Pol end šark", a isti takav butik otvorio je i u Nušićevoj ulici.

Mijović je bio u vezi i sa crnogorskim podzemljem i tvrdilo se da je učestvovao u nekim pucnjavama u Podgorici, Nikšiću i Kolašinu. Crnogorska policija ga je privodila, ali bi se ubrzo našao na slobodi, što su mu navodno omogućavali uticajni prijatelji.

Mija Pijuk je, kako su tvrdili upućeni, krenuo sa građevinskim poslovima. Kupovao je zemljište, gradio kuće i lokale.

U Zabeli 10 godina

Slavko Mijović je sedamdesetih godina zbog pljačke jednog beogradskog arhitekte, koji je u ovom napadu smrtno povređen, na 12 godina zatvora. U Zabeli je odležao 10 godina.

Kristijanove priče...

Kristijan Golubović naširoko je pričao kako je bio u sukobu sa Slavkom Mijovićem:

- Prvo je bilo jako napeto, jer sam se kao klinac sukobio sa Arkanovim ljudima, njegovom kumu smo pucali u noge iz krateža zbog nekog spontanog konflikta, to je bio Slavko Mijović, zvani Pijuk. Tada je Arkan izjavio da će od mene napraviti paštetu.

- U "Mažestiku" smo naterali smo ih sve da legnu na pod, tu je bilo preko 200 imena jugoslovenskog podzemlja, tražio sam Slavka Mijovića, tada sam hteo da uradim nešto što nikad niko nije uradio. Hteo sam da uđem u lokal, uzmem određenu osobu, stavim je na kolena i da je egzekutiram i da joj kažem da će tako proći svako ko se zakači sa Kristijanom Golubovićem. Kada sam ispalio prvi metak u plafon, svi su legli na pod i gledali.