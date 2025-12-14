LOV NA "ŠKALJARCE"! 5 PRIPADNIKA KLANA IZBEGLO SMRT PROŠLE NEDELJE: U Crnoj Gori se nizale pucnjave, u Beogradu uhapšen egzekutor!
Petorica "škaljaraca" za dlaku su izbegla smrt u dve države u protekla četiri dana! Četvorica pripadnika kotorskog klana ranjena su u pucnjavama koje su se dogodile u Nikšiću, Podgorici i Herceg Novom, dok je likvidaciju u Beogradu izbegao jedan od šefova te kriminalne organizacije, Đoko Dukić!
Nova tura "istrebljenja"
Poznavaoci prilika objašnjavaju da su sve prilike da je kavački klan, na čijem čelu je odbegli Radoje Zvicer, u novom talasu istrebljivanja članova suparničke grupe, s kojom ratuju od decembra 2014. godine zbog nestanka tovara kokaina iz jednog stana u Valensiji. Izvor kaže i da smo svih ovih godina svedoci da su kavčanizaista rešeni da ispune dato obećanje, "da će sa "škaljarcima" voditi rat bukvalno do istrebljenja".
U novom talasu prolivanja krvi, nepoznati napadač je u sredu uveče, 10. decembra, ušao u kafić u Nikšiću i zapucao ka Andriji Markoviću i Miletu Jovanoviću, koji su sedeli zajedno za stolom. Obojica su označena kao bezbednosno interesante osobe bliske škaljarskom klanu.
- Zadobili su povrede od projektila, a napadač je pobegao i za njim crnogorska policija traga. Inače, ranjeni Milo Jovanović je svedočio na sudu u postupku protiv Petra Lazovića, koji je označen kao "Zvicerov prljavi policajac". Jovanović je ispričao da je preživeo torturu.
- Tukao me, tražio je da namestim pokojnog Jovana Vukotića, kada sam rekao da ne znam ko je, osim iz medija, rekao mi je da znam odlično! Rečeno mi je da svedočim protiv njega, da otključam telefon, zavrtin globus, pokažem mesto gde želim da budem, a da će mi oni završiti pasoš, smeštaj i zaštitu. To mi je rekao Petar Lazović i još neki službenici koji su se nalazili u autu, a koji su imali fantomke - rekao je ranije pred sudom sada ranjeni Jovanović, koji je policijsku torturu, navodno, preživeo 2020. godine, zajedno sa saradnikom Jovanom Mrvaljevićem.
Vukotićev pobratim
Samo dan nakon pucnjave u Nikšiću, u pucnjavi u podgoričkom naselju Stara varoš ranjen je Đuro Vujović, inače pobratim Igora Vukotića, jednog od vođa škaljarskog klana. Podsetimo, Igor Vukotić je godinama u bekstvu i njegova lokacija je nepoznata, a "kavčani" su mu 2022. u Istanbulu likvidirali rođenog brata Jovana Vukotića, koji je važio za prvog čoveka klana.
- Đuro Vujović je ranjen u blizini Sahat kule. Nepoznati napadač, koji se dao u beg nakon ispaljenih hitaca iz vatrenog oružja, uspeo je da rani Vujovića u ruku - naveli su crnogorski mediji i podsetili da je ranjeni Vujović 2017. hapšen zajedno sa ocem Draganom zbog arsenala oružja, a sudilo mu se i za stvaranje kriminalne organizacije sa Igorom Vukotićem. Međutim, 2020. godine obojica su oslobođena optužbi da su pokušali da ubiju Sašu Dukića.
Treća pucnjava dogodila se već 12. decembra u Herceg Novom kada je ranjen Miodrag Nikolić, bezbednosno interesantna osoba bliska klanu iz Meljina.
- Nikolić je odmah transportovan u bolnicu gde su lekari uspeli da mu stabilizuju zdravstveno stanje - rekao je sagovornik.
Istovremeno, srpska polcija je 10. decembra sprečila egzekuciju Đoka Dukića u Beogradu. Dukić je, kako kaže naš sagovornik, označen kao vođa ćelije škaljarskog klana sa severa Crne Gore.
- Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu tokom opservacije uhapšen je Vanja P. (30) kome se stavlja na teret da je planirao da iz poluautomatskog pištolja, koji je pronađen kod njega, ubije metu. Dosadašnjom istragom utvrđeno je da je pod automobil mete prethodno postavio GPS uređaj za praćenje, kako bi znao tačnu lokaciju na kojoj se nalazi - saopšteno je iz tužilaštva:
- Iznajmio je štek stan i električnim bicikom se odvezao do naselja u Višnjičkoj banji gde je neko vreme osmatrao stan u kom živi Dukić. Dukić ga je, međutim, primetio sa terase svog stana.
Krimi-veza
Ubica, za kog se veruje da je plaćenik, uhapšen je ubrzo, a istražitelji proveravaju da li je umešan i u pucnjavu od 6. decembra na Novom Beogradu, u kojoj je ranjen N. K. dok je u restoranu sedeo sa Nenadom Alajbegovićem Alibegom.
- Alibeg je, inače, već godinama na nišanu vračarskog klana, koji sarađuje sa "kavčanima", dok se za Alibega sepekuliše da je blizak "škaljarcima" - objašnjava izvor upućen u prilike.
Crnogorska policija angažovala sve resurse
Angažovane su Specijalne i Posebne jedinice!
Nakon tri pucnjave koje su se dogodile 10., 11. i 12. decembra, crnogorska policija izdala je saopštenje za javnost u kom se navodi da intezivno tragaju za počiniocima i rade na rastvetljavanju svih okolnosti nemilih događaja.
- Povodom poslednja tri događaja, koja se odnose na upotrebu vatrenog oružja i nanošenje povreda operativno interesantnim licima, a koja su se dogodila u Nikšiću, Podgorici i Herceg Novom, Uprava policije je angažovala sve neophodne i raspoložive kapacitete na rasvetljavanju ovih krivičnih dela, a koje mere i radnje se preduzimaju u koordinaciji sa nadležnim Višim državnim tužilaštvom u Podgorici - kažu iz crnogorske Uprave policije. Za sada su, navode oni, u merama prvog zahvata, ostvareni značajni pomaci u istragama u ova tri slučaja.
- U jednom slučaju policija je došla do identitita izvršioca krivičnog dela i preduzimaju se konkretne aktivnosti na njegovom lociranju i lišenju slobode. Takođe, u jednom od tih slučajeva postignuti su konkretni pomaci u istraz - naveli su i dodali da su pojačane kontrole prema operativno interesantnim licima na teritoriji cele države.
- Angažovane su Specijalne jedinice policije, Posebne jedinice policije, posebno obučenih i specijalizovanih grupa, uz upotrebu službenih pasa, a sve u cilju kontrole lica ove kategorije, uz temeljno planiranje i sprovođenje pojačanih aktivnosti - naveli su.
Hronologija
x 10. decembar - u Beogradu sprečena likvidacija Đoka Dukića
x 10. decembar - u Nikšiću ranjeni Andrija Marković i Mile Jovanović
x 11. decembar - u Podgorici ranjen Đuro Vujović
x 12. decembar - u Herceg Novom ranjen Miodrag Nikolić
"Škaljarci" uhapšeni u Beogradu
Ulama i Tomašević imali oružje i lažna dokumenta
Interesatno je i da je polcija 6. decembra u Beogradu, u jednom marketu na Dorćolu, uhapsila Vladimira Ulamu i Igora Tomaševića za kojima je bila raspisana međunarodna Interpolova poternica, pošto ih Crna Gora potražuje zbog krivičnih dela za koja se terete u toj državi. Ulama i Tomašević označeni su kao pripadnici škaljarskog klana.
- Kod sebe su imali oružje i lažna dokumenta, a budući da se sumnja da su u okviru kriminalne organizacije imali ulogu u pripremi i organizovanju likvidacija, nije isključeno da su u Beogradu boravili po zadatku - navodi izvor i podseća da je dvojici "škaljaraca" određen pritvor.