Crnogorska policija angažovala sve resurse

Angažovane su Specijalne i Posebne jedinice!

Nakon tri pucnjave koje su se dogodile 10., 11. i 12. decembra, crnogorska policija izdala je saopštenje za javnost u kom se navodi da intezivno tragaju za počiniocima i rade na rastvetljavanju svih okolnosti nemilih događaja.

- Povodom poslednja tri događaja, koja se odnose na upotrebu vatrenog oružja i nanošenje povreda operativno interesantnim licima, a koja su se dogodila u Nikšiću, Podgorici i Herceg Novom, Uprava policije je angažovala sve neophodne i raspoložive kapacitete na rasvetljavanju ovih krivičnih dela, a koje mere i radnje se preduzimaju u koordinaciji sa nadležnim Višim državnim tužilaštvom u Podgorici - kažu iz crnogorske Uprave policije. Za sada su, navode oni, u merama prvog zahvata, ostvareni značajni pomaci u istragama u ova tri slučaja.

- U jednom slučaju policija je došla do identitita izvršioca krivičnog dela i preduzimaju se konkretne aktivnosti na njegovom lociranju i lišenju slobode. Takođe, u jednom od tih slučajeva postignuti su konkretni pomaci u istraz - naveli su i dodali da su pojačane kontrole prema operativno interesantnim licima na teritoriji cele države.

- Angažovane su Specijalne jedinice policije, Posebne jedinice policije, posebno obučenih i specijalizovanih grupa, uz upotrebu službenih pasa, a sve u cilju kontrole lica ove kategorije, uz temeljno planiranje i sprovođenje pojačanih aktivnosti - naveli su.