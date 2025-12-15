Slušaj vest

Potresna životna priča jedne žene šokirala je korisnike društvenih mreža.

Biljana Simić je rođena u Makedoniji, a onda se doselila u Srbiju 2004. godine zajedno sa svojim roditeljima. Tada je njen život postao pakao.

"Došao je kući pijan i počeo da maltretira majku"

- Otac mi je bio problematičan, pio je i pravio probleme. Njegovi otac i majka su pili dok su bili živi, a onda su se obesili. Bilo je sve normalno, ja sam bila prvi razred u školi, sestra je bila drugi razred, a najmlađa je imala četiri godine. Otac je došao pijan kući i počeo majku da maltretira, da je bode nožem - kaže ona.

Simić dalje objašnjava da je samom ubistvu prethodilo mučenje njene majke:

- Ubo je u nogu, pa grudi, pa vrat. Onda bi zagrevao na žaru pa je pržio po telo. Onda je skinuo golu, seo na nju, sekao je, bode, iživljava se nad njom. Mi sedimo tu, zimska doba, meni je noga bila u gipsu jer me automobil udario. Celu noć je maltretirao, mi smo sedeli tu, ona j evrištala, a vrata i soba su bili zaključani. On je nju ubio i zaklao, motornom testerom joj je odsekao glavu i noge. Kada je završio, legao je da spava - objašnjava ona.

"Ubio moju majku, pa pobegao"

Sledeće jutro, njena sestra je pozvala policiju:

- Ujutru je dao sestri 500 dinara i rekao da zove policiju. Ona je otišla kod komšinice i rekla tata mi je rekao da pozovem policiju jer je ubio majku. Oni su mislili da je prebio kao ranije. Oni su ustali i pozvali policiju.

Simić dalje onjašnjava da je policija ušla i želela da vidi da li može nešto da uradi kako bi spasili majku, a onda je izneo iz kuće i rekao da je žena sva iskasapljena.

- On je pobegao, imao je švalerku. Policija ga je tu to veče ubila jer nije hteo da se preda - kaže ona.

Simić objašnjava su onda sve tri sestre poslate u dom za nezbrinutu decu u Makedoniji dok nisu bile dodeljene dedi sa majčine strane.

- On nam je bio staratelj do punoletstva, a socijalno je stalno dolazilo, slali su novac i Crveni krst - ispričala je Simić za BN televiziju.

