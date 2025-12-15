Slušaj vest

Četrnaestogodišnjak uboden je nožem u grudni koš, nakon čega je ušao u piceriju u naselju Stepa Stepanović i zatražio pomoć. On je kolima Hitne pomoći prevezen na Institut za majku dete, gde su mu ustanovljene teške povrede.

O tome da li je maloletnička delikencija uzela maha, govorio je za Kurir televiziju Božidar Spasić bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti:

Božidar Spasić Foto: Kurir Televizija

- Očekivali smo ovakve incidente i to je situacija pred novogodišnje praznike, situacija u celokupnom društvu je problematična. Moleletnici nas posebno brinu. Bez pardona uleću u prodavnice, kafiće, apoteke. Ono što posebno brine, jeste da po mojim informacijama, svaki sedmi klinac poseduje nož ili neko sredsvo napada kao što su biber sprej ili motka. Niko više ne ide sa torbom punom knjiga.

"Faktički je neko želeo da ga ubije"

- Ovaj slučaj samo pokazuje koliko je to nasilje opasno. Recimo, kao u ovom slučaju, ako se dobije ubod u grudi, faktički je onda neko želeo da ubije čoveka. To treba očekivati da će to trajati još narednih nekoliko nedelja, do Nove godine, upravo zbog činjenice da je u Beogradu opuštenija atmosfera, da ima mnogo ljudi sa strane. Među đacima je takođe dosta nervoze i zbog završetka polugodišta. Videli smo da se i preti po školi. Sve to kada saberemo - to je jedna veoma neprijatna situacija i ne postoji lek za to već apel. Očekujem da će ovakvih napada biti još.

Dečak, koji je uboden nožem, nalazi se na Institutu za majku i dete, stabilno je i nije u životnoj opasnosti. Iako takve povrede mogu da budu veoma opasne, on je imao sreće da mu oštrica noža ne zakači i ne povredi srce.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Dečak je povređen u Ulici generala Štefanika u voždovačkom naselju Stepa Stepanović. Oko 22 časa u subotu uveče krvav je utrčao u jednu obližnju piceriju i tražio pomoć. Pozvana je Hitna pomoć, koja ga je odvezla u bolnicu.

Saradja sa policijom

Prema nezvaničnim informacijama, dečak koji je ranjen, ne želi da ispriča šta se dogodilo i ko ga je napao i ranio. On za sada navodno neće da sarađuje sa policijom.

