Slušaj vest

Milovan Zdravković, poznat kao kum odbeglog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, uhapšen je 11. oktobra 2024. godine, konačno je izručen Srbiji. On je, inače, pao u pažljivo pripremljenu klopku policije nakon višemesečnog praćenja i međunarodne operacije bezbednosnih službi.

Njegovo hapšenje označeno je kao jedan od važnijih poteza u razotkrivanju kriminalne mreže povezane sa nizom likvidacija širom Evrope.

Prema saznanjima iz istrage, Zdravković je uhapšen nakon što su istražitelji precizno mapirali njegovo kretanje, kontakte i navike, koristeći podatke dobijene iz međunarodne policijske saradnje i kriptovane komunikacije.

Tada je, Specijalna i interventna policija pod punom spremom s balističkim prslucima i automatskim puškama u rukama, čuvala oko 16 sati zgradu Županijskog suda u Velikog Gorici gde se održavalo ročište na kojem je sud odlučio da se navodnom pripadniku kavačkog klana odredi ekstradicijski pritvor po srpskoj Interpolovoj poternici.

Zdravković je prošle godine u protekla 24 sata u Zagrebu najpre bio osuđen, zatim formalno pušten na slobodu, onda opet uhapšen pa odveden na sud pa bi na kraju mogao ponovo biti vraćen u zatvor.

Inače, on je u brzopoteznom postupku priznao falsifikovanje pasoša pa je osuđen na uslovnu zatvorsku i sporednu novčanu kaznu. Tom mu je presudom ukinut istražni zatvor te je Zdravković, formalno pravno gledano, sat, dva bio slobodan čovek koji je trebalo da bude pušten iz Remetinca nakon što razduži stvari.

1/5 Vidi galeriju Milovan Zdravković izručen Srbiji Foto: Mup

"Uživo" pratio likvidacije škaljaraca

Zdravković se u bezbednosnim krugovima godinama dovodi u vezu sa samim vrhom kavačkog klana, a javnosti je postao poznat kao jedan od najbližih saradnika i kum Radoja Zvicera. Istražni organi ga terete da je imao ključnu ulogu u logistici i koordinaciji kriminalnih aktivnosti ove organizacije, uključujući i likvidacije pripadnika suprotstavljenog škaljarskog klana.

- Posebno teške optužbe odnose se na ubistvo dvojice škaljaraca u Atini 2020. godine, kada su, prema dokazima iz istrage, pojedini članovi klana zločin pratili u realnom vremenu putem kriptovanih aplikacija. Zdravkovićevo ime pojavljuje se u komunikaciji koja, kako tvrde istražitelji, ukazuje na njegovo direktno učešće u planiranju i nadgledanju napada - podseća izvor.

Nakon hapšenja, protiv njega je pokrenut postupak za više krivičnih dela, među kojima su udruživanje radi vršenja krivičnih dela i teško ubistvo.

Njegovo izručenje i procesuiranje smatraju se značajnim pomakom u borbi protiv organizovanog kriminala, dok se istraga nastavlja i u pravcu lociranja Radoja Zvicera, koji se i dalje nalazi u bekstvu.