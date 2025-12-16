Devojka V. T. (21) poginula je na mestu nakon saobraćajne nesreće koja se dogodila juče oko 13 sati na opštinskom putu u selu Žunje.
Prema nezvaničnim informacijama, u saobraćajnoj nesrećiučestvovalo je jedno putničko vozilo.
Nezvanično, devojka je imala probnu dozvolu.
Na fotografijama se vidi da je automobil kojim je devojka sletela sa litice gotovo u potpunosti uništen.
Vozilo je, prema nezvaničnim informacijama, izgubilo kontrolu, skrenulo s puta i strmoglavilo se niz liticu visoku čak 30 metara.
Nakon saobraćajne nesreće na lice mesta izašli su pripadnici PS Kruševac koji su obavili uviđaj.
OJT u Brusu vodi ovaj slučaj i radi na utvrđivanju uzorka nesreće.
