Slušaj vest

Julija Nikolić (53) iz Leskovca sinoć je nažalost, doživela istu sudbinu kao i mlada Aldina Jahić (32) iz Kelesije, koju je napadač pre mesec dana, takođe jurio ulicama Mostara i svirepo je ubio naočigled brojnih očevidaca!

Jurnjava po ulici

- Dosadašnjom istragom utvrđeno je da je pomahnitali D. R. (64) navodni, emotivni partner Julije Nikolić nakon svađe izašao na ulicu i krenuo da se obračuna s njom. Iz za sada nepoznatog razloga, napadač je jurio nesrećnu ženu leskovačkim ulicama koju je na kraju izbo nožem - navodi Kurirov sagovornik i dodaje:

- Bukvalno niko od prolaznika nije pomogao nasrećnoj ženi dok je krvava zapomagala ulicom. Osumnjičeni je nakon toga lišen slobode i određeno mu je policijsko zadržavanje u trajanju od 48 sati posle čega će biti saslušan u tužilaštvu. Detaljniji o zločinu možete pročitati ispod:

Ne propustiteHronika"STANI, MAJKU TI TVOJU! STANI, SAD KAD TE DOHVATIM!" Očevidac opisao kako je nesrećna Julija bežala od pomahnitalog napadača po leskovačkim ulicama
Leskovac ubistvo Julija Nikolić Dragiša Radosavljević

Sudija ubica

Nakon što je sinoć odjeknula vest da je nasred ulice ubijena žena u Leskovcu, javnost se odmah poistovetila ovaj strašan zločin sa onim od pre mesec dana, koji se desio u Mostaru. Naime, da podsetimo, ubistvo se dogodilo 16. novembra u večernjim časovima na trgu Ivana Krndelja u Mostaru. 

- Istragom je utvrđeno da je osumnjičeni Anis K. (33) fudbalski sudija Prve lige Federacije BiH i sin proslavljenog fudbalera kobne večeri pratio svoju bivšu devojku Aldinu koja je inače, tada krenula na fitnes. Devojka je primetila da je prati i pozvala je policiju, međutim zločin se odigrao u međuvremenu dok patrola nije došla - poseća izvor pisanje loklanih portala i dodaje:

Metak u glavu

- Zadihana Aldina trčala je iz smera Autobuske stanice, dok je napadač krenuo za njom i to automobilom. Izašao je u jednom trenutku i počeo da je juri mostarskim ulicama, ali je ona spas potražila u jednom ugostiteljskom lokalu. Misleći da je bezbedna. Nažalost, nije bila.Ubica je sa pištoljem utrčao za njom u kupatilo gde je i pokušala da se sakrije... Pucao joj je u glavu. Pala je kao pokošena.

Aldina Jahić
Ubijena Aldina Jahić Foto: Facebook/Aldina Jahić

Kako su potom izveštavali lokalni mediji, navodno, osumnjičeni Anis K. pokušao je da izvrši samoubistvo, ali mu je pištolj zakočio

- Patrola je došla na lice mesta, ali je već bilo kasno jer su zatekli krvavo telo devojke. Lekari Hitne pomoći samo su mogli da konstatuju smrt žrtve - kaže sagovornik i dodaje:

- Osumnjičeni ubica Anis K. izvesno vreme pre izvršenja zločina nabavio oružje, tačnije pištolj. Naime, on je prijavio da kao fudbalski sudija dobija jako puno pretnji i da mu treba zaštita u vidu oružja. Nalog o legalnom posedu oružja je i dobio. 

Ne propustiteHronika"STANI, MAJKU TI TVOJU! STANI, SAD KAD TE DOHVATIM!" Očevidac opisao kako je nesrećna Julija bežala od pomahnitalog napadača po leskovačkim ulicama
Leskovac ubistvo Julija Nikolić Dragiša Radosavljević
Hronika"TRČALA JE I ZAPOMAGALA, A ONDA SE ODJEDNOM SRUŠILA": Ovo je žena koja je ubijena u Leskovcu!
Julija Nikolić Dragiša Radosavljević
HronikaEVO KO JE OSUMNJIČEN ZA SVIREPO UBISTVO U LESKOVCU! Muškarac (64) nožem izbo ženu (53) nasred ulice, ona pokušala da se spase! Oglasio se MUP (FOTO)
shutterstock_1857590638.jpg
HronikaOTKRIVAMO ŠTA JE PRETHODILO UBISTVU ŽENE U LESKOVCU Očevidac stajao na ulici i video jeziv prizor: "Okrenula sam se, počela je da trči niz ulicu, ali..." (FOTO)
IMG_20250220_193540.jpg