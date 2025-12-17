Slušaj vest

Policija u Smederevu uhapsila je muškarca M.S. (48) zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo kada je u kafanskoj tuči u Smederevu, pri bezobzirnom i nasilničkom ponašanju pretukao i usmrtio muškarca (41).  

Osumnjičeni za ubistvo odmah se potom dao u beg. 

Naime, M.S. se sumnjiiči i da je sa još jednim muškarcem pretio i radnicima na lokalnoj pumpi kao i drugim ljudima koji su se tu zatekli u nameri da se dokopaju vozila za bekstvo ka Beogradu. U jednom trenutku primorali su jednog vozača da ih poveze za Beograd, a njemu su oteli i novac.

 Smederevska policija brzo ih je stigla i uhapsila.

Smederevska policija tako je rasvetila sve okolnosti kafanske tuče ali i uhapsila još tri aktera koji su se zatekli na licu mesta ali nisu učinili ništa da nesrećnom čoveku pomognu. 

