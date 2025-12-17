Prema svedočenjima meštana Lebana, D. R. godinama se nije ovde pojavljivao, iako i dalje poseduje kuću u tom mestu. Kažu da je pre osam godina doživeo porodičnu tragediju, nakon koje se preselio u Leskovac.

Meštani dodaju da je nakon smrti prve supruge imao novu vezu. Međutim, ta žena ga je ostavila, nakon čega su svi mislili da se pored Julije skrasio.