OTKRIVEN MOTIV JEZIVOG UBISTVA U LESKOVCU: Partner ubadao Juliju u srce do smrti zbog para?!
Motiv jezivog ubistva u centru Leskovcakoje se dogodilo preksinoć kada je D. R. (64) iz Lebana nožem nasmrt izbo svoju nevenčanu suprugu Juliju Nikolić (53),kako se saznaje, krije se u sukobima oko novca koji među njima već dugo traju!
- Motiv zločina se i dalje ispituje, očekuje se da će se više znati nakon saslušanja osumnjičenog za jezivo ubistvo žene. Međutim, kako se spekuliše, iza svega stoji svađa oko novca - kaže izvor i dodaje:
- Navodno, Julija je partneru D. R. dugovala neki novac i u nemogućnosti da mu vrati, počele su svađe. Na kraju je sve eskaliralo i dogodilo se pravo krvoproliće nasred ulice naočigled mnogih prolaznika.
Podsetimo, sve se odigralo u ponedečljak oko 16:30 časova na bulevaru Nikole Pašića, pre čega je, kako se sumnja, rasprava oko novca izmakla kontroli i prerastala u užas. Žena je trčeći pokušala da se spasi, ali ju je napadač sustigao i naneo joj više uboda nožem nasred ulice. Obdukcija je pokazala da ju je ubo 13 puta, a da su ubodi bili skoncentrisani u grudni koš, odnosno u srce.
Pokušala da se spasi
U očajničkom pokušaju da izbegne nasilje, žrtva je pobegla iz kuće, a potom je u strahu skočila na automobil u pokretu u nadi da će se spasiti. Nažalost, smrt ju je zatekla pored vozila, pre nego što su stigle ekipe Hitne pomoći.
Vozač automobila, koji je tom u trenutku bio u kolima, pokušao je da pomogne ženi, ali dok je on vozilo zaustavio i izašao, ona je u narednim sekundama izdahnula na licu mesta.
Osumnjičeni je ubrzo priveden od strane policije i zadržan na ispitivanju, dok je bulevar na nekoliko sati bio zatvoren za saobraćaj zbog uviđaja.
Prema svedočenjima meštana Lebana, D. R. godinama se nije ovde pojavljivao, iako i dalje poseduje kuću u tom mestu. Kažu da je pre osam godina doživeo porodičnu tragediju, nakon koje se preselio u Leskovac.
Meštani dodaju da je nakon smrti prve supruge imao novu vezu. Međutim, ta žena ga je ostavila, nakon čega su svi mislili da se pored Julije skrasio.
Drugo ubistvo za mesec dana
Inače, za nešto više od mesec dana, Leskovac su potresla dva jeziva ubistva žena. Naime, Dalibor D. (43), osumnjičen je da je 4. novembra ubio vanbračnu suprugu Katarinu G. (36) u Pečenjevcu, kod Leskovca.
Osumnjičeni Dalibor je telo žrtve stavio u zamrzivač i potom se dao u bekstvo, a njegove komšije ispričale su da je u trenutku zločina bio u kućnom pritvoru.
Denis Demirović, mlađi brat Dalibora Demirovića, prijavio je zločin policiji nakon što mu je brat rekao šta je učinio. On je u ispovesti rekao da je video nepomično telo na podu sobe i da mu je Dalibor rekao da je rukama udavio nevenčanu ženu.
On je odmah nakon hapšenja sproveden u Kazneno-popravni zavod u Ćupriji, na izdržavanje ranije izrečene kazne zatvora u trajanju od godinu dana.