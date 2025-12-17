Hronika
HAOS U MIRIJEVU: Potegao nož na konobare jer nije hteo da plati račun, pretio im smrću pred gostima
Beogradska policija uhapsila je u utorak uveče I. D. (52) zbog sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.
Incident se dogodio u jednom ugostiteljskom objektu u Rableovoj ulici u naselju Mirijevo.
Prema nezvaničnim informacijama, nakon što je konzumirao piće i hranu, I. D. je odbio da plati račun.
Situacija je eskalirala kada je osumnjičeni izvukao nož i počeo da preti osoblju lokala smrću.
Brzom intervencijom policije, muškarac je lišen slobode, a po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Istraga je u toku.
