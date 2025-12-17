Slušaj vest

Beogradska policija uhapsila je u utorak uveče I. D. (52) zbog sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

Incident se dogodio u jednom ugostiteljskom objektu u Rableovoj ulici u naselju Mirijevo.

Prema nezvaničnim informacijama, nakon što je konzumirao piće i hranu, I. D. je odbio da plati račun.

Situacija je eskalirala kada je osumnjičeni izvukao nož i počeo da preti osoblju lokala smrću.