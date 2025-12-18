Slušaj vest

Teža saobraćajna nesreća dogodila se jutros kod kanadske ambasade sa jednom teško povređenom osobom. Na Petlovom brdu desila se saobraćajna nesreća u kojoj je lakše povređen muškarac.

U požaru koji se noćas dogodio u Rajkovoj ulici broj 8 na Bežanijskoj kosi stradao je muškarac starosti 34 godine, rečeno je u beogradskoj Hitnoj pomoći, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

Po dolasku na mesto požara vatrogasci su zatekli telo stradalog muškarca.

 Jutros u 4.45 u ulici Kneza Miloša kod kanadske ambasade dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je teško povređena žena starosti 54 godine, a nešto lakše povrede je zadobio muškarac starosti 30 godina.

Žena je sa teškom traumom ekstremiteta prevezena kolima Hitne pomoći na VMA na dalje lečenje.

Još jedna saobraćajna nesreća se dogodila u 2.45 na Petlovom brdu u kojoj je lakše povređen muškarac starosti 30-ak godina.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći su intervenisale 125 puta, a od toga je 18 intervencija bilo na javnom mestu, uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju koje su vožene na odeljenje za toksikologiju VMA.

Za pomoć su se najviše javljali astmatičari i hronični bolesnici.

