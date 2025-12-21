Slušaj vest



Prema pisanju ekvadorskih medija, to nije kraj Jezdimirovih "muka", jer se u izveštaju navodi i da je supruga predsednika ekvadorskog pravosuđa bila Srbinova advokatica!

- Jezdimir je 2014. godine osuđen na 17 godina zatvora zbog šverca droge, ali mu je sudija preinačio kaznu i pustio ga ranije, 2018. godine. Lisice na ruke stavljene su mu ponovo 20. novembra 2024. godine ali zbog sumnje da je oprao novac od šverca kokaina i to 1.7 miliona dolara, kroz kompanije koje je osnivao i kupovinu nekretnina - navode mediji.

U tom slučaju, Jezdimira su zastupala tri advokata.



- Jedna od njih je Dolores Vintimlija koja se nedavno udala za Marija Godoja, koji je u tom momentu pet meseci bio predsednik Saveta pravosuđa, najviše instance u Ekvadoru - prenose mediji:

- Vintimlija je potvrdila da je bila deo tima Srđana Jezdimira, ali da ga je napustila istog meseca, novembra 2024. zbog braka sa Godojem - prenosi Primisijas.

Međutim, problemi sa Jezdimirom se tu ne završavaju. Slučaj je dodeljen sudiji Karlosu Seranu koji je progovorio o različitim vrstama pritisaka.

- Visoki zvaničnik sudskog saveta je pokušao da me ubedi da presudim u korist srpskg državljanina - stoji u uvodniku koji je objavio Primisijas:

- Poslednje ročište pre izricanja kazne u slučaju Jezdimir održano je u novembru ove godine, a Srđan je pretio da će ubiti sudiju i pokazivao prstom na njegov vrat, što su zabeležile nadzorne kamere suda.

Uprkos tome, Karlos Serano ostao je bez obezbeđnja, što je presudilo da podnese ostavku. U pismu koje je objavljeno izrazio je zabrinutost da njegova ostavka neće biti prihvaćena:

- Moj život i bezbednost su ugroženi time što me prisiljavaju da nastavim svoje sudijske dužnosti bez ikave lične zaštite - napisao je sudija.

Sudski savet naveo je da je obezbeđenje ukinuto jer je bezbednosna procena policije bila takva da sudiji ne treba zaštita. U drugom pismu koje potpisuje Godoj navodi se da je druga institucija donela odluku o ukidanju obezbeđenja.

- Seranova ostavka nije prihvaćena jer sudija rešava slučajeve od javnog značaja.

Srdan Jezdimir i njegova supruga, uprkos tome, osuđeni su.



- Okrivljeni su preko nekoliko firmi, koje su se između ostalog bavile i uzgojem škapma, oprali preko 11 miliona dolara zaradenih prodajom narkotika. Tokom postupka svedocilo je 76 svedoka i izvedeni su brojni dokazi. Utvrđeno je da su okrivljeni preko legalnih firmi u Ekvador ubacili milione dolara od prodaje kokaina - navode lokalni mediji detalje slučaja i dodaju:

- Prema istrazi, izmedu 2021. i 2023. godine, državljanin Srbije Jezdimir i njegova supruga Aleksandra Dominga F.O. navodno su primili više od 1,3 miliona američkih dolara iz Nemačke preko kompanije "Jezdimir Fernandez SA" - kasnije nazvane "Vivo Pro Vobis".