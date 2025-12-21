VISOKI ZVANIČNIK TERAO SUDIJU DA OSLOBODI SRPSKOG NARKO BOSA? Srđan Jezdimir pokazivao sudiji da će mu preseći vrat?
Srđan Jezdimir, poznat i kao "srpski Eskobar" i vođa Balkanskog kartela našao se ponovo u centru skandala u Ekvadoru u kome je osuđen na 10 godina robije zbog pranja novca stečenog švercom kokaina. Naime, sudija koji je postupao u njegovom postupku podneo je ostavku zbog pretnji, ali i pritisaka da oslobodi Jezdimira!
Prema pisanju ekvadorskih medija, to nije kraj Jezdimirovih "muka", jer se u izveštaju navodi i da je supruga predsednika ekvadorskog pravosuđa bila Srbinova advokatica!
- Jezdimir je 2014. godine osuđen na 17 godina zatvora zbog šverca droge, ali mu je sudija preinačio kaznu i pustio ga ranije, 2018. godine. Lisice na ruke stavljene su mu ponovo 20. novembra 2024. godine ali zbog sumnje da je oprao novac od šverca kokaina i to 1.7 miliona dolara, kroz kompanije koje je osnivao i kupovinu nekretnina - navode mediji.
Odbrana
U tom slučaju, Jezdimira su zastupala tri advokata.
- Jedna od njih je Dolores Vintimlija koja se nedavno udala za Marija Godoja, koji je u tom momentu pet meseci bio predsednik Saveta pravosuđa, najviše instance u Ekvadoru - prenose mediji:
- Vintimlija je potvrdila da je bila deo tima Srđana Jezdimira, ali da ga je napustila istog meseca, novembra 2024. zbog braka sa Godojem - prenosi Primisijas.
Međutim, problemi sa Jezdimirom se tu ne završavaju. Slučaj je dodeljen sudiji Karlosu Seranu koji je progovorio o različitim vrstama pritisaka.
- Visoki zvaničnik sudskog saveta je pokušao da me ubedi da presudim u korist srpskg državljanina - stoji u uvodniku koji je objavio Primisijas:
- Poslednje ročište pre izricanja kazne u slučaju Jezdimir održano je u novembru ove godine, a Srđan je pretio da će ubiti sudiju i pokazivao prstom na njegov vrat, što su zabeležile nadzorne kamere suda.
Uprkos tome, Karlos Serano ostao je bez obezbeđnja, što je presudilo da podnese ostavku. U pismu koje je objavljeno izrazio je zabrinutost da njegova ostavka neće biti prihvaćena:
- Moj život i bezbednost su ugroženi time što me prisiljavaju da nastavim svoje sudijske dužnosti bez ikave lične zaštite - napisao je sudija.
Sudski savet naveo je da je obezbeđenje ukinuto jer je bezbednosna procena policije bila takva da sudiji ne treba zaštita. U drugom pismu koje potpisuje Godoj navodi se da je druga institucija donela odluku o ukidanju obezbeđenja.
- Seranova ostavka nije prihvaćena jer sudija rešava slučajeve od javnog značaja.
Presuda
Srdan Jezdimir i njegova supruga, uprkos tome, osuđeni su.
- Okrivljeni su preko nekoliko firmi, koje su se između ostalog bavile i uzgojem škapma, oprali preko 11 miliona dolara zaradenih prodajom narkotika. Tokom postupka svedocilo je 76 svedoka i izvedeni su brojni dokazi. Utvrđeno je da su okrivljeni preko legalnih firmi u Ekvador ubacili milione dolara od prodaje kokaina - navode lokalni mediji detalje slučaja i dodaju:
- Prema istrazi, izmedu 2021. i 2023. godine, državljanin Srbije Jezdimir i njegova supruga Aleksandra Dominga F.O. navodno su primili više od 1,3 miliona američkih dolara iz Nemačke preko kompanije "Jezdimir Fernandez SA" - kasnije nazvane "Vivo Pro Vobis".
Jezdimir, koji se predstavljao kao sprotista, u Ekvadoru je, po sopstvenom priznanju, od 2013. godine. Uhapšen je već iduće godine, a onda je ekvadorska policija uhapsila i sudiju Kristijana Rohu Iguala zbog sumnje da je protivzakonito smanjio zatvorsku kaznu Srbinu Srdanu Jezdimiru i pustio ga na slobodu posle odležane četiri godine.
- Sudija je najpre protivustavno smanjio Jezdimiru kaznu sa 17 godina i četiri meseca na 10 godina zatvora, a onda ga je pustio na slobodu i pre nego što je odslužio tu smanjenu kaznu. Primenio je nepostojeće načelo blagonaklonosti prema osuđeniku i prvo mu misteriozno smanjio kaznu, a potom ga i oslobodio. Sumnja se da je uhapšeni sudija Srbinu učinio ovu uslugu za određenu novčanu nadoknadu - navode izvori tamošnjih medija.