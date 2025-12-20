Slušaj vest

Nikola Stanković (27) zvani Pivce likvidiran je pre godinu dana u svojoj spavaćoj sobi, gde je spavao sa tada trudnom verenicom u porodičnoj kući u Kaluđerici u Beogradu. Maskirani napadači naoružani do zuba upali su u gluvo doba noći i ispalili kišu metaka na Stankovića koji je u tom trenutku bio u kućnom pritvoru.

Pa da podsetimo, napadači su nakon detaljnog plana 21. decembra nekoliko sati iza ponoći upali u porodični dom Stankovića koji je inače, pokriven nadzornim kamerama i pucali Nikole Stankovića koji je prethodno sa porodicom proslavio krsnu slavu Svetog Nikolu. Od zadobijenih povreda je preminuo, a jedan metak je ranio njegovu suprugu. Napadači su pobegli sa mesta zločina, ali su nakon nekoliko dana lišeni slobode u spektakularnoj akciji policije i tužilaštva, a detaljnije o tome možete pročitati u linku iznad.

- Kao direktni izvršioci ubistva Nikole Stankovića označeni su Nuri N., državljanin Severne Makedonije koji je i dalje u bekstvu, Veljko E., i Đorđe M., dok se za pomaganje sumnjiče Aleksa N., Filip A., Petar Ž. i Željko D. - podseća naš sagovornik i objašnjava detaljno što se dogodilo kobne noći:

1/5 Vidi galeriju Stanković ubijen u porodičnoj kući u Kaluđerici Foto: Kurir

- Sumnja se da je kriminalna grupa koja je angažovala plaćene ubice dobro razradila plan i logistiku likvidacije, s obzirom da je meta ubijena u svojoj kući. Nije isključeno da su ubice imali plan i raspored prostorija porodičnog doma i znali su tačno u kojoj sobi boravi Stanković sa verenicom. Utvrđeno je da su napadači došli jednim vozilom, neko vreme su posmatrali, a kada su gosti napustili kuću oni su ogradu, razbili staklo n aulaznim vratima i otvorili ih sa unutrašnje strane.

Kako potom dodaje naš sagovornik, maskirani napadači, kako se sumnja, prošli su ceo hodnik i ušli u spavaću sobu u kojoj je u tom trenutku Stanković sa verenicom spavao.

Stanković i njegova ranjena verenica Foto: Privatna Arhiva, Zorana Jevtić

- Čim su otvorili vrata od sobe povikali su navodno, a potom zapucali. Verenica Stankovića se bacila preko njega i tada je jedan metak pogodio u šaku. Napadači su zatim trčeći napustili kuću, a pobegli su kolima koja su ih sve vreme čekala u neposrednoj blizini kuće - kaže naš sagovornik i dodaje:

- Istragom je utvrđeno da je za volanom bio Aleksa N., koji je navodno nabavio i dovezao "škodu" kojom su pobegli sa mesta nesreće. Ko je osumnjičeni Aleksa N. i kojoj je vezi sa monstruoznim kriminalnim klanom na čijem čelu je Veljko Belivuk i Marko Miljković možete pročitati ispod:

Automobil koji je korišćen u izvršenju krivičnog dela je zapaljen kao i oružje kojim su napadači pucali u metu Stankovića.

1/16 Vidi galeriju Hapšenje osumnjičenih za ubistvo Stankovića u centru Beograda Foto: Zorana Jevtić