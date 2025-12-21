U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros na autoputu Beograd - Niš stradale su dve osobe.
Hronika
PRVE SLIKE TEŠKE NESREĆE NA AUTO-PUTU ZA NIŠ: Jezivo, auto nemačkih tablica sleteo sa puta, dvoje poginulih (FOTO)
Slušaj vest
Iz automobila sa nemačkim tablicama izvučeni su muškarac i žena a jedna osoba je prevezena u bolnicu nakon nesreće.
Nezvanično, vozač automobila "seat" izgubio je kontrolu nad vozilom i sleteo sa puta, udario u bankinu i udario u jedan znak.
Foto: screenshot pink tv
Muškarac i žena poginuli su na mestu. Nesreća se dogodila kod petlje Umčari. Reč je o državljanima Severne Makedonije albanskog porekla.
Foto: screenshot pink tv
Iz auta sa nemačkim tablicama koji je učestvovao u saobraćajnoj nesreći izvučeni su muškarac i žena, a jedna osoba prevezena je u bolnicu.
Uviđaj je u toku kao i istraga a pretpostavlja se da je užasnom ishodu doprineo umor vozača pa nije isključeno ni da je sleteo s puta jer je zaspao za volanom.
Kurir.rs/TV Pink
Reaguj
Komentariši