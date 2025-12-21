Slušaj vest

Nepregledne kolone beleže se od jutros na najfrekventnijim graničnim prelazima u Srbiji - Horgoš i Batrovci na ulazu u Srbiju, Gradina i Preševo na izlazu. 

Putnički automobili od jutros se zadržavaju oko jedan sat na graničnom prelazu Kelebija, pri ulazu u Srbiju.

Nepregledne kolone na graničn im prelazima Foto: MUP kamere printscreen, AMSS kamere printscreen

Kako je saopštio Auto moto savez Srbije (AMSS), kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko osam sati da bi izašli iz zemlje.U jutarnjim i večernjim satima magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost.

AMSS upozorava vozače da prilagode brzinu kretanja, posebno na deonicama duž rečnih tokova, u kotlinama, ali i u nižim predelima.

Putni pravci prvog prioriteta održavanja su prohodni i nema snega.

Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. 

Kurir.rs/Beta

