Neradni praznični dani u zemljama zapadne Evrope donose pojačan saobraćaj i na auto-putevima u Srbiji, kao i duže zadržavanje na granici sa Mađarskom i Hrvatskom.
LUDILO NA GRANICI, NEPREGLEDNE KOLONE NA PRELAZIMA! Pogledajte kolika je gužva! AMSS upozorava vozače na jak saobraćaj na putevima i čekanja na granici (FOTO)
Nepregledne kolone beleže se od jutros na najfrekventnijim graničnim prelazima u Srbiji - Horgoš i Batrovci na ulazu u Srbiju, Gradina i Preševo na izlazu.
Putnički automobili od jutros se zadržavaju oko jedan sat na graničnom prelazu Kelebija, pri ulazu u Srbiju.
Nepregledne kolone na graničn im prelazima Foto: MUP kamere printscreen, AMSS kamere printscreen
Kako je saopštio Auto moto savez Srbije (AMSS), kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko osam sati da bi izašli iz zemlje.U jutarnjim i večernjim satima magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost.
AMSS upozorava vozače da prilagode brzinu kretanja, posebno na deonicama duž rečnih tokova, u kotlinama, ali i u nižim predelima.
Putni pravci prvog prioriteta održavanja su prohodni i nema snega.
Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila.
Kurir.rs/Beta
