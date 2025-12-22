Slušaj vest

Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je reč o ženi (79), čiji je nestanak porodica prijavila policiji pre više od mesec dana.

Telo su, prema saznanjima, pronašli lovci koji su tuda prolazili i odmah obavestili policiju. Na lice mesta izašle su policijske ekipe koje su obavile uviđaj.

Porodica nesrećne žene prijavila je njen nestanak početkom novembra. Od tada se za njom tragalo, a apel za pomoć u potrazi deljen je i putem društvenih mreža. Nažalost, potraga je dobila tragičan epilog u ataru sela Zaklopača.

Naložena je i obdukcija.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu, telo je poslato na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije. Obdukcija će utvrditi tačan uzrok smrti, kao i zvaničnu potvrdu identiteta.

Kurir.rs/Telegraf

