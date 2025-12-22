U voćnjaku u naselju Zaklopača kod Grocke, pronađeno je telo starije ženske osobe.
Hronika
TUŽAN KRAJ POTRAGE: Lovci u voćnjaku kod Grocke pronašli telo nestale žene za kojom je porodica tragala od novembra
Slušaj vest
Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je reč o ženi (79), čiji je nestanak porodica prijavila policiji pre više od mesec dana.
Telo su, prema saznanjima, pronašli lovci koji su tuda prolazili i odmah obavestili policiju. Na lice mesta izašle su policijske ekipe koje su obavile uviđaj.
Porodica nesrećne žene prijavila je njen nestanak početkom novembra. Od tada se za njom tragalo, a apel za pomoć u potrazi deljen je i putem društvenih mreža. Nažalost, potraga je dobila tragičan epilog u ataru sela Zaklopača.
Naložena je i obdukcija.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu, telo je poslato na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije. Obdukcija će utvrditi tačan uzrok smrti, kao i zvaničnu potvrdu identiteta.
Kurir.rs/Telegraf
Reaguj
Komentariši