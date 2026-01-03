Slušaj vest

U porodičnim i partnerskim odnosima tokom prošle godine ubijeno je 18 žena u Srbiji! Nažalost, femicid je i ove godine doneo bolne i stravične priče širom zemlje u kojima smo imali slučajeve da sinovi na monstruozan način ubijaju majke, a ponajviše je bilo onih žrtva iz partnerskih i emotivnih odnosa.

Nesrećne žene, mahom ranije nisu prijavljivale nasilnike nadležnim službama, ali imamo i one osumnjičene ubice koji su i pored svih mera zabrane prišli žrtvi i svirepo joj presudili. Prema zastrašujućoj statistici od 2011. do 2024. godine zableženo je 424 slučaja femicida, dok je prošle godine - 2024. život od strane nasilnika izgubilo 19 žena.

Pomolio se, pa iskasapio majku

U toku ove godine bilo je nekoliko slučajeva u Srbobranu, Beogradu i Čačku u kojima su sinovi digli ruku na majku, ženu koja im je podarila život, a svakako jedan od najjezivih zločina jeste onaj koji je, kako se sumnja, počinio Mihailo K. (21) u noći između 2. i 3. februara u porodičnom stanu u Novom Sadu. Dosadašnjom istragom utvrđeno je, da je pre samog zločina osumnjičeni na društvenim mrežama okačio video snimak na kome se može videti kako izgovara molitvu držeći Bibliju i krst u ruci.

- Čula se buka iz njihovog stana. Bilo je jezivo, pa smo morali da pozovemo policiju. Neko od komšija je video i kako Mihailo izbacuje nameštaj i neke stvari iz stana. Delovao je kao pomahnitali čudak - objasnile su ranije komšije i dodale:

- Navodno, svemu je prethodila svađa između majke Aleksandre Regeljac (48) i sina koja je eskalirala u brutalan zločin. Sumnja se da je Mihailo dograbio nož iz kuhinje i počeo da ubada majku. Unakažio je ženu, koja je bila toliko divna, medicinski radnik. Jadna i ona i njena sudbina.

Kada je policija upala u stan, zatekli su jeziv prizor jer je nesrećna žena u lokvi krvi ležala nasred stana bez znakova života. Ekipa Hitne pomoći samo je mogla da konstatuje smrt, a osumnjičeni je lišen slobode.

Ubio bivšu - telo prekrio lišćem

Porodica Esme Tiganj (64) iz Tutina 5. marta prijavila je njen nestanak. Zabrinuti i van sebe nisu mogli da shvate kako je moguće da je tako odgovorna i divna žena naprasno nestala. Tokom opsežne potrage osumnjičeni Ahmedin P. (59) inače, bivši Esmin partner bio je u kontaktu i sa njenom ćerkom koja živi u Francuskoj, bez trunke empatije zabrinut je bio što je nema. Međutim, tri dana kasnije, 8. marta pronađeno je Esmino telo na starom putu ka Novom Pazaru i to prekriveno lišćem.

- Telo je poslato na obdukciju i ubrzo je utvrđeno da je smrt Esme Tiganj nastupila nasilnim putem. Ubrzo je usledilo hapšenje osumnjičenog Ahmedina P. koji se od tada nalazi iza rešetaka. Pored prvoosumnjičenog za težak zločin policija je ubrzo uhapsila i Ahmedinovog brata za koga se sumnja da mu je pomogao u zločinu, najverovatnije navodno, da sakrije telo nesrećne žene - podseća izvor i dodaje da je osumnjičeni nakon raskida progonio žrtvu.

Jeziv zločin kod Bajine Bašte

Bajina Bašta u julu ove godine zavijena je u crno kada je Mihailo Rosić (69) u selu Obajgora ubio svoju bivšu suprugu Ruskinju Anu Sergejevnu Rosić i njihovog sina! Jezivi zločin otkriven je kada se Mihailo javio na telefon svoje bivše partnerke.

- Žena je bila mrtva u jednoj sobi, dete u drugoj, a Mihailo Rosić je bio mrtav u kupatilu. Ženu je usmrtio sa tri hica iz pištolja, dete sa jednim. Ispostavilo se da je on prvo ubio ženu i dete, a onda je Anu pozvao partner, ali se javio Mihailo, koji je posle tog poziva izvršio samoubistvo - podseća naš sagovornik detalje zločina i dodaje da su partneri bili u brakorazvojnoj parnici i da se nesrećna žena preselila u Novi Sad.

- Započela je novi život i sumnja se da je nekoliko dana pre ubistva sa novim partnerom došla u Bajinu Baštu gde je iznajmila smeštaj. Želela je da se vidi sa sinom koji je ostao da živi sa Mihailom. Navodno, su došli u sukob oko toga jer je žena želela da vodi sina sa sobom.

Prema ranijem pisanju Kurira, Mihailo Rosić je dugo radio u Rusiji gde je i upoznao Anu, ali su se oni nakon nekog vremena doselili na njegovo imanje nadomak Bajine Bašte.

Bežala ulicama Leskovca

Žena Julija Nikolić (53) ubijena je 15. decembra u Bulevaru Nikole Pašića u centru Leskovca kada ju je, kako se sumnja, pomahnitali bivši partner Dragiša R. (64) izbo 13 puta nožem.

- Par se prvo posvađao, a tokom dosadašnje istrage utvrđeno je da je osumnjičeni prvo tukao žrtvu, a zatim je krenuo da je juri lekovačkim ulicama jer je nesrećna žena pokušala da se spase. Nažalost, u jednom trenutku ubica je sustigao, i kako je utvrdio nalaz obdukcije svi ubodi bili su sa prednje strane, što znači da se Julija nalazila oči u oči sa svojim ubicom - navodi naš izvor i dodaje:

- Čak nekoliko tih uboda je bilo smrtonosno. Iako se žena borila za život niko od očevidaca dok je trčala ulicom nije joj pružio pomoć. Julija se samo u jednom trenutku srušila, a osumnjičeni je ubrzo lišen slobode. Na saslušanju u tužilaštvu branio se ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu u ovom delu istrage. Motiv ovog zločina još uvek nije poznat, ali će to utvrditi dalje istraga koju vodi Više javno tužilaštvo u Leskovcu.

Brojke x 20 žena ubijeno u 2021. godini

x 24 žene ubijene u 2022. godini

x 28 žena ubijeno u 2023. godini

x 19 žena ubijeno u 2024. godini