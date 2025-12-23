Slušaj vest

Crni spomenik na groblju u Arilju, na njemu slike dvoje mladih, nasmejanih. Gorica Blagojević obilazi oko spomenika, gleda u slike pogledom prepunim tuge.

Njena ćerka Ivana i zet Predrag Novaković leže tu, njihova sudbina postala je simbol jednog trenutka u kojem je ljudski život izgubio vrednost pred oružjem i neobuzdanom mržnjom.

Sad će i godina od zločina

Sada će godinu dana od te tragedije, 31.decembra, koja se dogodila u kafiću u kome je bilo oko 150 ljudi. Branko Pušica je iz pištolja prvo ispalio 4 metka u Predraga, a zatim prošao kroz kafić i pucao sa tri metka u Ivanu.

Predrag je preminuo na licu mesta, a Ivana u užičkoj bolnici. Porodice sa velikim bolom su primile strašne vesti, već godinu dana žive sa

tugom u srcu, čekajući pravdu.

Ali, čekajući pravdu doživeli su strašno razočaranje.

1/7 Vidi galeriju Uoči godišnjice nezapamćenog zločina u Arilju: Grob ubijenih supružnika Ivane i Predraga Novakovića Foto: Kurir.rs/Z.G.

Pred Višim sudom u Užicu u novembru ove godine Branko Pušica je osuđen na 17 godina za dvostruko teško ubistvo i godinu dana zbog nedozvoljenog držanje i nošenja oružja.

- Presuda je sramna, ponižavajuća, tužna, to je naša tuga. Njih ništa ne može da vrati i da je 200 godina dobio zatvora. Ali, za takvo bezobzirno dvostruko ubistvo da on robija 17 godina, koje je dokazano da je bez motiva i iz mržnje i zavisti i godinu dana za nedozvoljeno držanje i nošenje opružja? – kaže Gorica, majka ubijene Ivane.

Opisujući suđenje, ona kaže da nijednom nije bila pozvana na ročišta da da bilo kakvu izjavu. Nije prisustvovala ročištima, osim na poslednjem.

- Bilo mi je strašno. Meni je bilo strašno čitanje obdukcionog nalaza, njihovih povreda. Godinu dana živim u iluziji da su možda mogli biti operisani i spaseni, ali tada sam čula da je kod njih sve bilo rastureno, nijedan organ nije bio čitav.

On je njih tako krvnički ubio, da su bili na najboljoj klinici ne bi im bilo pomoći – kaže Gorica.

Dok pogledom luta po slikama na spomeniku, tihim glasom kaže:

- Taj čovek je živeo 15 godina u kući mog zeta. Možda je tu bila ljubomora, možda je umislio da pripada toj kući, a kada je Predrag doveo moju ćerku da tu živi odatle datira mržnja Branka Pušice. Nama ostaje tuga i da se pitamo šta je bilo u njegovoj glavi kada je sa pištoljem prošao pored svoje troje dece u stanu i došao da ubije Predraga, a zatim prošao pet metara kroz kafić da ubije moju ćerku. Ubio ih je na nabrutalniji način – kaže Gorica, koja ne može da se pomiri sa činjenicom da je sudija uzeo u obzir da je u momentu ubistva Pušica bio neuračunljiv jer je bio pod dejstvom alkohola.

U momentu ubistva njena starija ćerka je bila u kafiću pored sestre Ivane.

- Druga ćerka je bila nepsoredno pored Ivane kada je ubijena. Ivana je u 5 do 7 odgovorila na poruku svojoj mlađoj devojčici, u 4 minuta do sedam je ubijena.

"Momenat kad sam došla kući deci da kažem da su im roditelji ubijeni..."

Kada sam čula sanitet zvala sam stariju ćerku, bilo je jezivo, da je pitam šta se dogodilo. Ona mi je odgovorila nahladnijim tonom “Gde mama?”. Ponovo je pitam, a ona mi kaže:”Ne znam, mi smo krenuli u Ševelj”. Tražila sam da mi da Ivanu, ona je izbegavala. I posle trećeg mog insistiranja da mi da Ivanu, ona mi je rekla da su Peđa i Ivana ubijeni. Za dva minuta sam došla ispred kafića. Slika

je bila jeziva, 150 ljudi je tu bilo. Ono što meni nije bilo jasno što niko od tih 150 ljudi nije bar bacio stolicu na njega. Ali, kada mi je ćerka objasnila da su to bile u sekundu u pitanju, da se ništa nije moglo učiniti, onda sam se pomirila sa tim.

Peđa je bio mrtav tu, Ivana je umrla u bolnici u Užicu. To je bio strašan momenat, a i momenat kada sam došla kući i deci da kažem da su im roditelji ubijeni. One su mislili da je samo tata stradao, a kada su čule i da je mama ubijena, bilo je poražavajuće. Objasnili smo im da su otišli zajedno kao što su živeli, kao što su se voleli, kao što su radili. Eto… - kaže Gordana i dodaje da o

deci brinu ona, njena starija ćerka i Predragov brat, ali i mnogi prijatelji ubijenog para.

"Moje unuke su lavice koje nose tugu"

Unuke je nazvala lavicama koje nose tugu, ali su i dalje dobri đaci i deca.

Iako je ubica rekao da se kaje, Gordana ne misli da je tako, već da se kaje što je sebi upropastio život.

- Kao olakšavajuće okolnosti sud je uzeo u obzir da je Pušica bio pod dejstvom alkohola, da nije ranije osuđivan i da je otac troje dece. Ja se pitam da li je sudija uzeo u obzir da su Ivana i Predrag imali dvoje dece, i da nisu nikada osuđivani? Deluje kao da je on ubio dva kriminalca i da treba da budemo zahvalni što je on spasao svet od njih. Ponižavajuće, sramno. Da se malo svi

zapitamo šta sledi dalje, da neko sledeći uzme pištolj i ubije nekoga, jer zna da su male kazne – dodala je Gorica.

Na ovakvu presudu uložena je žalba i čeka se odluka Apelacionog suda.