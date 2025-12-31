Slušaj vest

U 2025. godini država je otpočela bespoštednu borbu protiv korupcije, a tokom brojnih akcija koje su započete već početkom godine, uhapšeno je preko 500 ljudi za koje se sumnja da su državi Srbiji pričini štetu koja se meri u milijardama! Tokom više akcija u više gradova, redom su hapšeni biznismeni, funkcioner, aktivisti, političari, direktori, među kojima i imena poznata javnosti.

Zbog pronevera, zloupotreba i raznih malverzacija hapšeni su, između ostalih i Dragana Sotirovski, bivša gradonačelnica Niša, Milorad Grčić, predsednik opštine Obrenovca i bivši v.d. direktora JP "Elektroprivreda Srbije", zatim biznismen Aleksandar Papić, kao i Nemanja Stajić, nekadašnji sekretar Sekretarijata za poslove legalizacije objekata u Gradskoj upravi grada Beograda.

Najveći doprinos borni protiv korupcije dalo je Više javno tužilaštvo u Beogradu. Pošteđenih nije bilo, na udaru su bili svi - od fantomskih firmi, preko javnih preduzeća i privatnih firmi, udruženja građanja i nevladinih organizacija, do medicinskih ustanova i lokalnih samouprava. Tako se na udaru istražitelja našlo i nekoliko zaposlenih na Vojno-medicinskoj akademiji (VMA).

Rezultati kontinuirane borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, u kojoj su učestvovali pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, Odeljenja za borbu protiv korupcije UKP i viših javnih tužilaštava u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kraljevu, pokazuju da su samo u prvoj polovini minule godine podnete krivične prijave protiv 525 osoba. Njima se na teret stavlja da su zbog koruptivnih i privrednih krivičnih dela pričinili šetetu u ukupnom iznosu od preko 4.821.000.000 dinara. Budući da su se akcije nastavile i nakon ovog preseka, brojke su daleko veće, možda čak i duplo.

- Ovi rezultati pokazuju da država ima kapacitet, znanje i odlučnost da sistemski suzbija korupciju i privredni kriminal, dok je saradnja policije sa nadležnim tužilaštvima na visokom nivou. Odeljenje za borbu protiv korupcije nastavlja dalje aktivnosti na suzbijanju korupcije i privrednog kriminala - poručili su ranije iz MUP ovim povodom.

Oštetili EPS za 100 miliona

Početkom februara najavljenja je nemilosrdna borba države protiv korupcije uz naglasak na to da niko neće biti povlašćen bez obzira na njegovu funkciju, a već 12. februara usledila su prva hapšenja, pa je tako Milorad Grčić, tadašnji predsednik opštine Obrenovac uhapšen pred zoru dok je dolazio na posao, tačnije dok je izlazio iz svog "smarta".

- Policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsila Grčića zbog sumnje da je u vreme dok je bio vd direktor JP "Elektroprivrede Srbije" sa saradnicima oštetio to javno preduzeće za preko 100 miliona dinara - podseća sagovornik i pojašnjava:

- Milorad Grčić, biznismen Aleksandar Papić i tadašnji koordinator u sektoru IKT u "EPS", Ivan Marinković, osumnjičeni su da su zajedno sa još 12 osoba izvršenjem različitih krivičnih dela oštetili "EPS" za više od 100 miliona dinara u kom iznosu su sebi i drugima pribavili imovinsku korist, koju su zatim ubacivali u legalne novčane tokove. Sumnja se da su oni u periodu od 2018. do 2021. godine izvršenjem različitih krivičnih dela oštetili JP "EPS".

Inače, Grčić je za direktora tog preduzeća postavljen u martu 2016, a ostavku je podneo u januaru 2022. godine. Nekoliko dana kasnije postavljen je za pomoćnika predsednika optine Obrenovac, da bi u julu 2024. postao predsednik opštine Obrenovac.

Inače, tokom pretresa Grčićeve kancelarije zaplenjena je ogromna količina novca - hiljade evra, švajcarski franci, luksuzni satovi, nakit... Miloradu Grčiću je u aprilu ukinut pritvor i on je pušten da se u nastavku postupka brani sa slobode. Naredbom o sprovođenju istrage Grčiću se na teret stavlja produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja.

Zaplenjeno 15 Luj Viton torbi

Biznismenu Aleksandru Papiću, koji je uhapšen u sitoj akciji sa Grčićem, pritvor je ukinut 11. juna i određena mu je mera zabrane napuštanja stana uz elektronski nadzor, a on je čak i na suđenje Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i njihovim suprugama, koje se vodi pred Specijalnim sudom u Beogradu zbog pranja para, došao sa nanogicom, ali detaljnije o tome možete pročitati ispod:

- Protiv biznismena Aleksandra Papića pored istrage zbog malverzacija u Javnom preduzeću "EPS", pokrenuta je još jedna istraga i to zbog sumnje da je sa saučesnikom prevario jednog državljanina Rusije kom je navodno uzeto 125.000 evra uz obećanje da će on i njegova prodica dobiti državljanstvo Srbije. Kako se to nije desilo, slučaj je prijavljen policiji, a predmet vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu. Takođe, postupak protiv biznismena Papića vodi i Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu zbog sumnje da je učestvovao u duploj prodaju jahte zajedno sa Slobodanom Bobom Živojinovićem.

Inače, tokom pretresa vile na Dedinju u kojoj Aleksandar Papić živi sa suprugom, oduzeto je između ostalog čak 15 skupocenih Luj Viton torbi.

Vojvođanski tajkun

Nekoliko dana nakon hapšenja Grčića i Papića, tačnije 15. februara, iza rešetaka završio je i poznati biznismen Dragan Tikić, koji je svojevremeno dobio nadimak vojvođanski tajkun. Pored vlasnika poljoprivrednog gazdinstva "Dragan Tikić" iz Vršca, tada je uhapšena još 61 osoba zbog sumnje da su kao organizovana kriminalna grupa različitim krivičnim delima pribavili sebi, kao i Draganu Tikiću imovinsku korist od preko 400 miliona dinara, a zatim prikrivali nezakonito poreklo tako stečenog novca.

- Sumnja se da je Tikić od 1. januara 2020. do 30. septembra 2024. osmislio plan tako što je uz pristanak ostalih osumnjičenih, nosilaca malih poljoprivrednih gazdinstava, koja nisu obveznici PDV-a, prodavao sopstvene poljoprivredne proizvode - pšenicu, kukuruz, uljani repicu, merkantilnu soju i suncokret i tako umanjio poresku obavezu PDV-a sa 15% na 8%, ujedno ostvario pravo na povraćaj PDV-a, te umanjio poresku obavezu plaćanja poreza na prihod od samostalne delatnosti - podseća sagovornik i objašnjava da je imovinu koja je stečena kriminalnim delovanjem Tikić uglavnom prosleđivao članovima svoje porodice.

Milica Tikić uhapšena sa ocem Foto: Društvene Mreže

Pored Dragana Tikića uhapšeni su bili i ostali članovi njegove porodice - žena i deca, a Draganova ćerka Milica Tikić je poznata u svetu automobilizma i ima zavidnu karijeru kao draft vozač. Nisu je zaobišle ni kaskaderske uloge. Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Tikića u avgustu. Tužilaštvo je za osumnjičenog predložilo jedinstvenu kaznu zatvora od šest godina i novačnu kaznu od 10 miliona dinara.

Stanovi, polutke zlata, "roleksi"...

Da je borba države protiv korupcije nemilosrdna javnost se uverila i 20. fabruara kada je slobode lišen Nemanja Stajić, nekadašnji sekretar Sekretarijata za poslove legalizacije objekata u Gradskoj upravi grada Beograda. Inače, u toj akciji uhapšen je i njegov brat Novak Stajić. Tokom istrage utvrđeni su šokantni detalji o tome na koji način su braća Stajić mnogobrojnim malverzacija oko legalizacije uspeli da pribave milione.

- Sumnja se da je Novak Stajić prodao čak 92 stana na luksuznim lokacijama u Beogradu i pribavio sebi korist od 5,4 miliona evra. Takođe, tokom pretresa zaplenjen je luksuzni vozni park, koji iznosi preko pola miliona evra. Zatim je otkriveno 12 kilograma zlata u polugama, skupoceni satovi marke "roleks" i jedan sat u vrednosti od 140.000 evra, a koji su pronađeni u jednom sefu koji je čuvala žena jednog od braće - podseća naš sagovornik.

Pored Nemanje Stajića optužnicom je obuhvaćeno još 12 okrivljenih, kao i jedno pravno lice, kojima se na teret stavlja da su kao pripadnici organizovane kriminalne grupe u periodu od 2016. do 20. februara 2025. vršenjem krivičnih dela u vezi sa nezakonitim legalizacijama objekata i prikrivanjem nelegalno stečene imovine, sebi i drugim licima pribavili protivpravnu imovinsku korist u vrednosti od 1.046.330.293.38 dinara. Okrivljenima se na teret stavlja više krivična dela zloupotreba službenog položaja i pranje novca, a optužnica protiv okrivljenih podignuta je u avgustu. Nemanja Stajić označen je kao organizator kriminalne grupe.

Gradonačelnica Niša

Bivša gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski uhapšena je 21. februara na graničnom prelazu Preševo prilikom povratka iz Grčke. Lisice su joj stavljene zbog sumnje da je zloupotrebom službenog položaja oštetila gradski budžet za 250 miliona dinara i sebi pribavila imovinsku korist od preko 112 miliona dinara.

- Sotirovski je, kako se sumnja, izbegla da raspiše tender za izvođenje građevinskih radova koje finansira grad Niš i suprotno zakonu ona je od 16. marta 2022. do 9. jula 2024. angažovala firmu "Vodomonteri" iz Lalinca i firmu "Sim puk gradnja" iz Malošišta za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže na teritoriji Niša, primenjujući odredbe Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama umesto Zakona o javnim nabavkama - podseća izvor i dodaje da je pored Sotirovski uhapšeno još nekoliko njenih saradnika koji su, kako se sumnja, učestvovali u ovim malverzacijama.