Klinika za urgentnu internu medicinu imala je značajan broj prijema pacijenata sa kardiovaskularnim problemima

Za lekarima Vojnomedicinske akademije je jedna od težih dežurnih noći u poslednje vreme. U Urgentni centar VMA tokom jučerašnjeg dana i noći primljeno je oko 65 povređenih pacijenata, a gotovo polovina njih povrede je zadobila u saobraćajnim nesrećama, potvrdio je docent dr Ivan Leković, glavni dežurni hirurg VMA.

Dr Leković pre svega otkrio je informacije o zdravstvenom stanju porodice iz Pančeva povređene u saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila na putu Divci-Mionica. Dečak (7) teško je povređen, a njegovi roditelji prevezeni su na VMA.

- Majka je zadobila prelome donjih ekstremiteta, prelom noge, a otac je dobio ozbiljne, teške povrede glave i primljen je u našu jedinicu intenzivne nege radi daljeg lečenja - kazao je doktor za RTS.