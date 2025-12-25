Slušaj vest

Klinika za urgentnu internu medicinu imala je značajan broj prijema pacijenata sa kardiovaskularnim problemima

Za lekarima Vojnomedicinske akademije je jedna od težih dežurnih noći u poslednje vreme. U Urgentni centar VMA tokom jučerašnjeg dana i noći primljeno je oko 65 povređenih pacijenata, a gotovo polovina njih povrede je zadobila u saobraćajnim nesrećama, potvrdio je docent dr Ivan Leković, glavni dežurni hirurg VMA.

DETE (7) I MUŠKARAC TEŠKO POVREĐENI, PREBAČENI U BEOGRAD! Otkriveno kako se dogodila nesreća kod Mionice (VIDEO)

Dr Leković pre svega otkrio je informacije o zdravstvenom stanju porodice iz Pančeva povređene u saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila na putu Divci-Mionica. Dečak (7) teško je povređen, a njegovi roditelji prevezeni su na VMA.

- Majka je zadobila prelome donjih ekstremiteta, prelom noge, a otac je dobio ozbiljne, teške povrede glave i primljen je u našu jedinicu intenzivne nege radi daljeg lečenja - kazao je doktor za RTS.

shutterstock-244638877.jpg

 Kurir.rs/Blic/RTS

Untitled-1.jpg
hitna01-news1-damir-dervisagic-copy.jpg
surcin-damir1.jpg
nesreca-foto-filip-plavcic-1.jpg