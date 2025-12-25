Slušaj vest

K. K. (41) uhapšena je jer je posle verbalne svađe sa komšinicom S. B. (53) u zgradi u Zemunu, na istu potegla kuhinjski nož i isekla je po glavi, saznaje Telegraf.rs.

Naime, njih dve su se posvađale u hodniku zgrade u kojoj žive, kada je K. K. iznenada izvukla nož i po glavi isekla komšinicu, nanevši joj lake telesne povrede. Cela drama odigrala se u četvrtak, 18. decembra.

K. K. je, nakon hapšenja, određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, u kom roku će biti privedena u nadležno tužilaštvo na saslušanje na okolnosti krivičnog dela laka telesna povreda, koje joj je stavljeno na teret.