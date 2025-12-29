Slušaj vest

Gotovo je četiri meseca prošlo od ubistva dvadesettrogodišnjeg Vukašina Stankovića u Beogradu. Te kobne večeri, 31. avgusta u Kursulinoj ulici na Vračaru došlo je do krvavog sukoba u kome je Stanković podlegao povredama, dok je njegov prijatelj M. R. zadobio teške telesne povrede. Istragom je utvrđeno da su četvorica mladića, od kojih dvojica maloletnika, učestvovala u tuči koja je eskalirala u ubistvo.

Trojica napadača su uhapšena, dok je za devetnaestogodišnjim osumnjičenim Đorđem Makićem raspisana poternica. Suđenje maloletnicima je zatvoreno za javnost zbog Zakona o zaštiti o maloletnika, a porodica i dalje ne može da se pomiri sa činjenicom da je Vukašin Stanković ubijen i to, kako kažu, bez ikakvog razloga.

Za jutarnji program Kurir televizije govorio je teča ubijenog, Todor Prlainović, kao i advokatica porodice Stanković, Mirjana Radovanović koja je za "Redakciju" najavila i da će uz podršku kolega iz Advokatske komore pokrenuti inicijativu za snižavanje starosne granice za krivičnu odgovornost tj. izvršenje najtežih krivičnih dela.

"Ništa joj ne može vratiti sina"

 - Kao punomoćnik majke Vukašina Stankovića koji je izgubio život mogu da kažem samo da je ona u ogromnom bolu i tugi i da ništa ne može da vrati njenog sina ali i dalje veruje u institucije i nada se da će se postupak završiti savesno i brzo i da će na kraju biti dodeljena prava kazna predviđena zakonom za počinioce - govori Mirjana Radovanović, advokatica majke ubijenog Vukašina Stankovića i dodaje:

- Kada govorimo o inicijativi, ona je vezana za starija maloletna lica kada su u pitanju izvršenja najtežih krivičnih dela i smatram da tu treba promeniti zakon i da kazne trebaju biti veće od previđenih.

"Nije mi jasno kako je tako zlatno dete stradalo"

Teča ubijenog Vukašina je pred kamerama Kurir televizije rekao da očekuje pravdu i da se dokaže da su napadači krivi za smrt njegovog sestrića.

- Oni su se prvi put tu noć videli, ti momci nikada nisu bili u kraju, a što se tiče Vukašina i dalje mi nije jasno kako je tako zlatno dete, koje je studiralo, trudilo se u životu, uspelo da strada na ovako koban način. Suđenje traje, a ročište je počelo danas međutim nije uspelo zbog tehničkih problema, pa je odloženo za januar - kaže Todor Prlainović, teča ubijenog dvadesettrogodišnjaka.

