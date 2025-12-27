Slušaj vest

Policijski službenici Policijske uprave za grad Beograd intenzivno tragaju za nepoznatim napadačem, odnosno osobom sa fotografije ispod, koji je nožem nasrnuo na nesrećnu ženu i to naočigled unuka.

Kako su rekli, on se dovodi u vezu sa izvršenjem krivičnog dela razbojništvo na teritoriji opštine Novi Beograd.

Napadač Foto: Kurir

- Policija apeluje na građane koji imaju bilo kakve informacije o ovoj osobi da se jave Policijskoj upravi za grad Beograd na broj telefona 011/279-75-42 ili da pozovu 192 - saopštili su iz policije.

Napadač Foto: Kurir

Kako je saopšteno, osumnjičeni se tereti da je izvršio krivično delo, a policija je u cilju njegove identifikacije i pronalaska objavila fotografiju.

Jezivi napad snimile kamere

Inače, trenutak napada zabeležile su sigurnosne kamere u stambenoj zgradi u Bulevaru Arsenija Čarnojevića. Prema dostupnim informacijama, kamere su snimile kako starija žena ulazi u zgradu zajedno sa svojim maloletnim unukom, kog je prethodno vodila u park. Neposredno za njima u zgradu ulazi i muškarac koji se kasnije ispostavlja kao napadač, ne privlačeći posebnu pažnju.

Na snimku se vidi kako se žena sa detetom kreće hodnikom i prilazi stepeništu, kada im muškarac prilazi s leđa. Kako navodi izvor upoznat sa sadržajem snimka, napadač je u tom trenutku izvukao nož i fizički napao ženu, dok je dečak, vidno uznemiren, ostao da sedi na stepenicama pored bake.

1/3 Vidi galeriju Ovde je izbodena i opljačkana žena Foto: Kurir

Nakon napada, osumnjičeni uzima torbu povređene žene i ubrzo napušta zgradu. Ceo događaj odigrao se u veoma kratkom vremenskom periodu, ali je jasno zabeležen kamerama za video-nadzor, koje policija koristi u cilju identifikacije i pronalaska napadača.