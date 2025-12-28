Slušaj vest

Nož kojim je zasad neidentifikovani muškarac nekoliko puta izubadao ženu S.Ć. (67) juče u Novom Beogradu u Bloku 37, pronađen je, prve su i nezvanične informacije, javio je TV Pink.

Napadač je i dalje neidentifikovan, ali se obruč oko njega sužava. Opsežna policijska potraga je u toku.

Intenzivna potraga u toku

I dalje traje intenzivna potraga a posle potvrde da je pronađen nož, očekuje se da tužilac da kvalifikaciju krivičnog dela koja bi mogla biti i ubistvo u pokušaju.

Žena koja je teško povređena najmanje 9 puta sada je u stabilnom stanju i nalazi se na Odeljenju intenzivne nege Urgentnog centra.

Potraga za monstrumom je u u toku a na tome je angažovan veliki broj policajca i u civilu i u uniformi.

Proveravaju se detaljno sve prijave građana, ništa se ne prepušta slučaju i dosad nijedna prijava nije odbačena kao lažna. Istražuje se i trasa kretanja osumnjičenog nakon što je izbo ženu juče oko 13 u četvorospratnici u Bulevaru Arsenija Čarnojevića u Bloku 37.

Viđen na Zvezdari i Vračaru

Prema najnovijim informacijama, viđen je na Zvezdari i Vračaru.

Naime, kako saznajemo, građani su prijavili da je napadač viđen prvo na Zvezdari, a potom i na Vračaru. On je navodno uočen u napuštenoj kući u Šumatovačkoj ulici.

1/14 Vidi galeriju Izbodena žena na Novom Beogradu Foto: Nemanja Nikolić

Krvnički izbodena žena pred unukom

Podsećamo, policija traga za muškarcem koji je u subotu oko 13 časova nožem naneo teške povrede ženi S. Ć. (67) pred njenim unukom. Napad se dogodio u ulazu zgrade na Novom Beogradu.

Ženi, koja se sa unukom vraćala iz parkića, monstrum je više puta zadao udarce nožem u leđa, vrat i butnu kost, i ona se trenutno nalazi u teškom, ali stabilnom stanju. Izbodena žena je kolima Hitne pomoći prebačena u Urgentni centar na odeljenje reanimacije. Ona se nalazi na intenzivnoj nezi i lekari prate njeno stanje.

Ceo horor je gledao unuk, koji je posle napada prišao baki.

MUP je kasno sinoć objavio jasniju fotografiju napadača sa Novog Beograda i tom prilikom uputio apel svim građanima.

- Policijski službenici Policijske uprave za grad Beograd, intenzivno tragaju za osobom sa fotografije koja je na teritoriji opštine Novi Beograd izvršila krivično delo razbojništvo. Mole se građani koji imaju bilo kakve informacije o navedenoj osobi da jave Policijskoj upravi za grad Beograd na brojeve telefona 011/279-75-42 ili na 192 - stoji u objavi.

Pažnja, uznemirujući video, nije za osetljive i osobe sa slabim srcem

Monstrum ubada baku na Novom Beogradu Izvor: Kurir

Monstrum snimljen dok je bežao

Napadač je snimljen nadzornim kamerama i dok je bežao sa mesta zločina.

Na jednom snimku se vidi kako se napadač šeta između zgrada, držeći ruke u džepovima. Na osnovu snimaka veruje se da je došao iz pravca Tošinog bunara.

Na drugom snimku se vidi kako se užurbano udaljava noseći u rukama nešto što liči na ranac.

Ministar Dačić o potrazi

Ministar Ivica Dačić jutros je rekao da napadač još uvek nije identifikovan.

- Dosad potraga nije dala rezultate, rekao je Dačić i naglasio da u Srbiji nije dozvoljena upotreba sistema za prepoznavanje lica koja bi u ovom slučaju i te kako mogla da pomogne.

- I pored nastojanja policije da objasni da je to bitno, mi tu funkciju nemamo tako da policija na osnovu ovog snimka nije uspela da identifikuje napadača, dodao je Dačić i rekao da našim građanima kad putuju u zemlje EU ne smeta ni što im uzimaju otiske ni što ih fotografišu a upravo te fotografije služe za program prepoznavanja lica.

- To je demokratija, a kad bi se to kod nas uvelo..., rekao je dodavši da bi se mnogi tome usprotivili.

- Već drugi dan tragamo ne za osobom nego za identitetom, rekao je on dodavši da zasad poziv građanima, ukoliko ga vide ili prepoznaju, nije urodio plodom, rekao je Dačić uključivši se u program TV Pink.