Dva dana nakon stravičnog zločina koji je potresao Kruševac, među stanarima zgrade u kojoj se tragedija dogodila i dalje vlada potpuni nemir i neverica. Kako kažu komšije, niko nije mogao ni da nasluti da će se njihov, kako su ga opisivali, "divan i miran mladić", pretvoriti u čoveka koji je ubio svoje roditelje, a potom sebi oduzeo životskokom sa zgrade.

Podsetimo, komšije su prekjuče 27. decembra prijavile da su zatekli telo mlađeg muškarca na pločniku zgrade. Ubrzo se ispostavilo da je u pitanju Aleksandar V. (36) i da je skokom sa 7. sprata izvršio samoubistvo. Međutim, tu nije bio kraj lošim vestim. Ulaskom u stan zgrade ispred koje je pronađeno njegovo telo, policija je zatekla i tela njegovih roditelja, majku i oca inače uglednog lekara u penziji. Istog dana, policija je pronašla i krvavi nož kojim su iskasapljeni. 

Kako je došlo do ovakvog zločina?

Zgrada u kojoj je porodica živela potpuno je tiha, ali napetost se, kako tvrde stanari, i dalje oseća u vazduhu. Ljudi se zadržavaju u ulazima, komentarišući sam događaj i pokušavaju da pronađu odgovor na pitanje koje sve muči - kako je do ovakvog zločina uopšte moglo da dođe.

- Nama je ovo potpuno suludo. On nikada nije odavao utisak osobe koja bi digla ruku ni na sebe, a kamoli na nekog drugog. Uvek kulturan, fin, povučen. Javljao se svima - kaže jedan od stanara zgrade, vidno potresen.

Ubistvo Kruševac
Aleksandar V. Foto: Društvene Mreže

Sličnog su mišljenja i ostali koji su godinama delili isti ulaz sa ovom porodicom. Navode da nikada nisu čuli svađe, viku ili bilo kakve znake ozbiljnijih porodičnih problema.

- Ne znamo šta je motiv. Sve nam je neshvatljivo. Delovali su kao skladna porodica, dobrostojeća, bez ikakvih problema. Ako je i bilo nesuglasica, to se nikada nije videlo spolja. Pogotovo što u poslednje vreme Aleksandar i nije živeo sa njima, već smo čuli da se preselio kod verenice - dodaje druga komšinica:

- Tajnu su sa sobom odneli u grob! Za nas jeste misterija motiv svega ovoga, ali oni su znali šta im se dešavalo u kući i kakvi su im bili odnosi.

Iako zvanični rezultati istrage još nisu saopšteni, među stanarima se spekuliše da je možda reč o porodičnoj svađi koja je eskalirala u nezapamćeni zločin. Međutim, kako sami kažu, teško im je da poveruju da je običan sukob mogao da ima ovako koban ishod.

Prve slike sa mesta krvoprolića u Kruševcu Foto: Kurir

Više javno tužilaštvo u Kruševcu sprovodi detaljnu istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog krvoprolića. Stanari zgrade, s druge strane, priznaju da se ne osećaju sigurno i da će im trebati vremena da se oporave od šoka.

- On je ugasio skoro celu porodicu, to prezime će zauvek ostati obeleženi ovakvim užasom, a i nas će pratiti ceo život. Svaki put kad uđemo u zgradu setićemo se šta se ovde desilo - zaključuje jedan od komšija.

U Čačku isti slučaj pre 23 dana

Da tragedija u Kruševcu, nažalost, nije usamljen slučaj, podseća i stravičan zločin koji je otkriven pre samo 23 dana u Čačku. U Ulici Ratka Mitrovića tada su pronađena tela bračnog para Mileta i Neđe Č., kao i njihovog sina Vladimira Č.

Uviđaj povodom dvostrukog ubistva i samoubistva u Čačku trajao satima Foto: RINA

Kako je tada saopšteno, sumnja se da je Vladimir Č. najpre nožem usmrtio svoje roditelje, a potom sebi oduzeo život. On je sebi prerezao vene na levoj ruci, a ruku je spustio u posudu, šerpu, verovatno da krv ne bi uprljala prostoriju u kojoj se nalazio. Tela su pronađena u porodičnom stanu, a prizor je, prema navodima izvora iz istrage, bio izuzetno uznemirujući.

Komšije su i u tom slučaju s nevericom govorile o porodici, navodeći da nisu primećivali veće probleme niti sukobe koji bi mogli da naslute ovakav ishod. 

Ubistvo Kruševac.jpg
Dragan Vuksanović Kruševac
Ubistvo Kruševac.jpg
Ubistvo Kruševac