Slušaj vest

Tihomir Krstić (44) uhapšen je danas zahvaljujući brzoj i efikasnoj akciji beogradske policije, zbog sumnje da je juče na Novom Beogradu pokušao da ubije 68-godišnju ženu. Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Kako Kurir saznaje, sumnja se da je odmah nakon mučkog napada napadač otišao da kupi drogu.

Hapšenje Tihomira Krstića Izvor: Kurir

Osumnjičeni je juče oko 13 časova u holu zgrade oštećenoj ženi zadao više ubodnih rana nožem zadavši joj tom prilikom teške povrede opasne po život, nakon čega joj je oteo torbu i udaljio sa mesta događaja.

1/5 Vidi galeriju Novi snimak hapšenja napadača sa Novog Beograda Foto: Kurir

T. K. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Podsećamo, napadač sa Novog Beograda je, prema saznanjima Kurira, boravio u iznajmljenom štek stanu poslednja dva meseca.

Kako saznajemo, stan se nalazi u mirnom delu grada u Rakovici, a policija detaljno pretražuje prostor u potrazi za eventualnim dokazima koji bi mogli da rasvetle motive i okolnosti brutalnog napada koji je uznemirio javnost.

1/11 Vidi galeriju Hapšenje Tihomira Krstića Foto: Nemanja Nikolić

Kako izgleda stan u kom se krio napadač pogledajte u posebnom tekstu. Ekskluzivne slike hapšenja Krstića i detalje sa lica mesta pročitajte u ovoj vesti. Šta je zlotvor rekao pripadnicima beogradske policije - detaljnu izjavu pročitajte ovde. Kako i gde je uhapšen - ovo su slike sa mesta policijske akcije.