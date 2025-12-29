Slušaj vest

Krstić je povratnik i više puta je osuđivan. Poslednji put je osuđen na višegodišnju robiju zbog razbojništva.

Kaznu je izdržao u Zabeli i pre dva meseca se našao na slobodi. Međutim, očigledno se radi o nepopravljivom povratniku, pa mu nije dugo trebalo da ponovo počini krivično delo - kaže naš izvor.

Novi snimak hapšenja napadača sa Novog Beograda Foto: Kurir

Podsetimo, Kurir juče prvi izvestio o hapšenju monstruma posle napada koji se dogodio u subotu oko 13 časova u novobeogradskom Bloku 37. Napao je ženu (67) u po bela dana koja se sa unukom vraćala iz obližnjeg parkića. Zadao joj je devet ubodnih rana, strgao joj torbu s ramena i pobegao.

Teško povređena žena hitno je prevezena u Urgentni centar, gde joj je ukazana lekarska pomoć.

Prema poslednjim informacijama, ona nije životno ugrožena, ali je zadržana na lečenju.

Šta je zlotvor rekao policiji u trenutku hapšenja

Tihomir Krstić (44) kog je uhapsila beogradska policija, posle brze i efikasne akcije, dobro je poznat nadležnim organima, a pre samo dva meseca je izašao iz zatvora, saznaje Kurir.

Prema našim ekskluzivnim saznanjima, on je uhapšen danas na ulici kod jedne pekare na autobuskoj stanici u Rakovici.

Prilikom hapšenja je bio hladan, pripadnici Policijske uprave za grad Beograd su ga prilikom hapšenja pitali zbog čega je izbo ženu ni krivu ni dužnu i to pred detetom, što je posebno potreslo sve, a ono što im je mrtav hladan odogovrio ih je zaledilo! Izgovorio je: "Ja sam HIV pozitivan i narkoman sam, meni je svejedno, ja nemam šta da izgubim!" - kaže naš izvor i dodaje:

monstrum Novi Beograd

 - Policajci su ostali šokirani njegovim rečima. Stavili su mu lsiice i odveli ga u stanicu, a dalji rad na slučaju je u toku.

Izvor Kurira kaže i da je Krstić pre oko dva meseca izašao iz zatvora Zabela.

- Pošto se našao na slobodi iznajmio je jedan stan i tu je boravio. Pripadnici beogradske policije, koji su protekla 24 sata neprekidno tragali za osumnjičenim, sada pretresaju i tu lokaciju - pojašnjava nam sagovornik.

Na teret mu se stavlja krivično delo teško ubistvo u pokušaju.

- Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu i nakon isteka policijskog zadržavanja od 48 sati Krstić će biti saslušan u tom tužilaštvu - objašnjava sagovornik.

Hapšenje Tihomira Krstića Izvor: Kurir

Kurir.rs

