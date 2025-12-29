Slušaj vest

Tihomira Krstića (44), koji je osumnjičen za pokušaj ubistva žene (67) na Novom Beogadu, danas su u prostorijama beogradske policije prepoznali svedoci, koji su ga videli u blizini zgrade u kojoj se napad dogodio, saznaje Kurir.

Krstić je, podsetimo, uhapšen juče u Rakovici po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koje vodi istragu protiv njega zbog pokušaja teškog ubistva tokom razbojništva. 

- Građani koji su ga videli posle napada, prepoznali su ga danas kao osobu koju su videli posle napada u blizini zgrade u Bloku 37 na Novom Beogradu, u kojoj je napao ženu dok je sa unukom ulazila u zgradu - potvrdio je izvor Kurira. 

Napadač Novi Beograd ubadanje
Napad u zgradi Foto: Kurir

Kako je Kurir pisao, napad se dogodio u subotu oko 13 sati, dok se žena sa unukom vraćala iz obližnjeg parkića. Krstić je, kako se sumnja, nasumično odabrao žrtvu i krenuo za njom i detetom u ulaz zgrade. Dok se žena kretala uz stepenice, s leđa joj je zadao devet uboda nožem i ona je odmah prebačena u Urgentni centar, gde su joj lekari ukazali medicinsku pomoć.

Napad i lice monstruma, podsetimo, snimile su sigurnosne kamere postavljene u zgradi, i on je juče uhapšen. 

Inače, Tihomir Krstić je od ranije poznat nadležnim organima, pošto je više puta osuđivan za razbojništva i krađe. Pre samo dva meseca, kako je Kurir pisao, poslednji put izašao je iz zatvora Zabela u Požarevcu u kom je odslužio kaznu od tri godine i osam meseci zatvora zbog razbojništva.

monstrum Novi Beograd
Krstić odlazi s mesta zločina Foto: Screenshot

Prema našim ekskluzivnim saznanjima, on je uhapšen juče na ulici kod jedne pekare na autobuskoj stanici u Rakovici.

Prilikom hapšenja je bio hladan, pripadnici Policijske uprave za grad Beograd su ga prilikom hapšenja pitali zbog čega je izbo ženu ni krivu ni dužnu i to pred detetom, što je posebno potreslo sve, a ono što im je mrtav hladan odogovrio ih je zaledilo! Izgovorio je: "Ja sam HIV pozitivan i narkoman sam, meni je svejedno, ja nemam šta da izgubim!" - kaže naš izvor .

Ne propustiteHronikaSAZNAJEMO NOVE DETALJE HAPŠENJA MONSTRUMA TIHOMIRA KRSTIĆA: Uočen na autobuskoj stanici, evo gde su mu stavili lisice! Krvnički IZBO ŽENU pred unukom
Tihomir.jpg
Hronika"IZBO SAM JE PRED DETETOM JER SAM NARKOMAN I HIV POZITIVAN, NEMAM ŠTA DA IZGUBIM" Ekskluzivno otkrivamo šta je zlotvor rekao pripadnicima beogradske policije!
Tihomir Krstić monstrum Novi Beograd izbodena žena
HronikaPOGLEDAJTE EKSKLUZIVNE SNIMKE, KURIR NA LICU MESTA Ovako jake snage MUP izvode napadača iz stana! Progovorile komšije: "Sada nam je jasno..."
Hapsenje 333.jpg
HronikaMUP OBJAVIO NOVI SNIMAK HAPŠENJA NAPADAČA SA NOVOG BEOGRADA Pogledajte kako su ga jake snage UKP izvukle iz stana (VIDEO)
Hapšenje Tihomir Krstić napadač Novi Beograd