Tihomira Krstića (44), koji je osumnjičen za pokušaj ubistva žene (67) na Novom Beogadu, danas su u prostorijama beogradske policije prepoznali svedoci, koji su ga videli u blizini zgrade u kojoj se napad dogodio, saznaje Kurir.

Krstić je, podsetimo, uhapšen juče u Rakovici po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koje vodi istragu protiv njega zbog pokušaja teškog ubistva tokom razbojništva.

- Građani koji su ga videli posle napada, prepoznali su ga danas kao osobu koju su videli posle napada u blizini zgrade u Bloku 37 na Novom Beogradu, u kojoj je napao ženu dok je sa unukom ulazila u zgradu - potvrdio je izvor Kurira.

Napad u zgradi Foto: Kurir

Kako je Kurir pisao, napad se dogodio u subotu oko 13 sati, dok se žena sa unukom vraćala iz obližnjeg parkića. Krstić je, kako se sumnja, nasumično odabrao žrtvu i krenuo za njom i detetom u ulaz zgrade. Dok se žena kretala uz stepenice, s leđa joj je zadao devet uboda nožem i ona je odmah prebačena u Urgentni centar, gde su joj lekari ukazali medicinsku pomoć.

Napad i lice monstruma, podsetimo, snimile su sigurnosne kamere postavljene u zgradi, i on je juče uhapšen.

Inače, Tihomir Krstić je od ranije poznat nadležnim organima, pošto je više puta osuđivan za razbojništva i krađe. Pre samo dva meseca, kako je Kurir pisao, poslednji put izašao je iz zatvora Zabela u Požarevcu u kom je odslužio kaznu od tri godine i osam meseci zatvora zbog razbojništva.

Krstić odlazi s mesta zločina Foto: Screenshot

Prema našim ekskluzivnim saznanjima, on je uhapšen juče na ulici kod jedne pekare na autobuskoj stanici u Rakovici.