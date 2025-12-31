Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, u saradnji sa policijskim upravama u Nišu i Pirotu, a po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su S. P. (60) iz Prokuplja, I. B. (47) iz Beograda i M. T. (38) iz Niške Banje, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo pronevera u obavljanju privredne delatnosti u pomaganju.

Policija intenzivno traga za tridesetsedmogodišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine, osumnjičenim za krivično delo pronevera u obavljanju privredne delatnosti, i četrdesetpetogodišnjim državljaninom Slovenije, koji se sumnjiči za isto krivično delo u pomaganju.

- Sumnja se da je državljanin BiH, kao radnik jednog transportnog preduzeća iz Obrenovca, 26. decembra ove godine, zadužio ukupno 39.000 boksova cigareta, ukupne vrednosti oko dva miliona evra, koje je trebalo da preveze iz jedne fabrike duvanskih proizvoda u Nišu do krajnjeg kupca u Tursku - navode u saopštenju i dodaju:

- On se sumnjiči da je prilikom transporta skrenuo sa rute gde je u blizini mesta Prosek, izvršen pretovar cigareta, nakon čega je on nastavio put i prazan kamion parkirao nedaleko od Graničnog prelaza Gradina, a potom pobegao na teritoriju BiH, u čemu su mu pomogla četvorica osumnjičenih.

Foto: Mup

Intenzivnim radom policijskih službenika pronađeno je teretno vozilo u koje je izvršen pretovar robe, tzv. čistač koji je osiguravao siguran transport kamiona do Beograda, kao i magacinski prostor u kojem je proneverena roba skladištena.

Pretresom magacina pronađena je skoro cela otuđena količina cigareta.