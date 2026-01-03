Slušaj vest

Ceo region u neverici iz minuta u minut danima gleda i sluša vesti iz Švajcarske, koja je u novogodišnjoj noći izgubila više od 47 života nakon što je izbio požar u baru na skijalištu Kran Montana!

Dok građani tuguju za nastradalima i mole se da povređeni, kojih inače, za sada ima preko 100 prežive, region se prisetio i velike tragedije iz marta prošle godine kada je u diskoteci "Plus" u Kočanima u Severnoj Makedoniji u požaru nastradala čak 63 osobe. Popularna muzička grupa DNK nastupala je, podsetimo, nakon godinu dana te kobne večeri 16. marta 2025., ali je u jednom trenutku dok je bend svirao oko 2.30 časova iznad bine planila vatra.

Požar iznad bine

- Istragom je utvrđeno da je pirotehnika koju je nabavio jedan od članova benda zahvatila plafon tik iznad bine. Vatra se munjevitom brzinom proširila po celom klubu koji se prostirao na oko 300 kvadrata. Inače, u trenutku izbijanja požara u diskoteci je bilo oko 500 gostiju od kojih su mahom bila omladina koja je te večeri došla da se provede - podseća naš sagovornik i dodaje:

1/16 Vidi galeriju Požar u Kočanima Foto: screenshot Instagram/skopje1mk

- Utvrđeno je da je na svirku DNK benda došlo samo 250 ljudi sa ulaznicama, a da je isto toliko njih ušlo bez karte. Istraga je pokazala da ih je bilo duplo više od dozvoljenog! Diskoteka "Puls" radila je bez važeće dozvole i prekršila je mnogobrojne standarde bezbednosti - klub je imao samo jedna ulazna vrata, rešetke na prozorima i dva protivpožarna aparata - bila su ništa naspram vatre koja je gutala sve pred sobom.

Panika i agonija

Vesti i društvene mreže bile su prepravljene apelima u kojima porodica, rođaci i prijatelji traže neku informaciju o svojim najmilijima koji su te večeri bili u provodu. Nažalost, iz minuta u minut dolazile su sve tužnije vesti, a broj mrtvih je samo rastao - na kraju su 63 osobe preminule u stravičnim mukama, neki od njih su se ugušili i nisu uspeli da izađu iz stampeda koji je usledio odmah nakon prvih varnica vatre, dok su neki živi u mukama izgoreli. Zatim je konačan broj povređenih porastao na oko 200 ljudi koji su sanitetima Hitne pomoći transportovani u bolnice širom zemlje. Pomoć su tada pružile i sve zemlje u regionu, pa su se tako i u Srbiji neki od povređenih mesecima lečili.

Imena nastradalih u diskoteci u Kočanima Foto: Društvene Mreže

Slika koja je obišla ne samo region, već ceo svet bila je fotografija iskopanih raka, njih 53 u Kočanima.

Slika tuge koja je obišla svet Foto: AP Armin Durgut

Tuga, bol i neverica nakon tragedije i dalje vlada u gradu koji se nalazi na 100 kilometara istočno od Skoplja. Dok je uviđaj danima trajao pala su i prva hapšenja zbog tragedije pa je na optuženičku klupu selo 38 okrivljenih, od kojih je 25 fizičkih lica i tri pravna lica. Tokom istrage bilo je osumnjičeno čak 76 osoba i tri firme koje su dovođene u vezu da su svojim korupcionim radom doprineli tragediji u Kočanima. Krajem novembra prošle godine počelo je suđenje osumnjičenima u sudu u Skoplju.

1/10 Vidi galeriju Požar u Švajcarskoj Foto: screenshot X, MAXIME SCHMID / AFP / Profimedia

Inače, da podsetimo, u požaru u baru "Le Constellation" na skijalištu Kran Montana u Švajcarskoj bila su i četri Srbina koja je povređena prema rečima švajcarskih medija. Detaljnije o tome možete pročitati u našem blogu koji ide uživo iz minuta u minut i na kome možete pratiti sve najnovije vesti o tragediji u Kran Montani.