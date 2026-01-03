Slušaj vest

U jezivom incidentu koji se dogodio u jednom frizerskom salonu u Beogradu, muškarac (51) teško je povređen dok je pokušavao da spase koleginicu od bivšeg partnera koji je na nju nasrnuo nožem.

Mirno popodne u jednom beogradskom frizerskom salonu pretvorilo se u scenu krvavog pira kada je muškarac naoružan nožem upao u lokal s namerom da napadne svoju bivšu devojku, zaposlenu u salonu.

Herojski čin kolege

Prema rečima svedoka, drama je počela kada je napadač potegao sečivo na devojku. U tom trenutku, njen kolega je bez oklevanja stao između njih, pokušavajući da je zaštiti od direktnih uboda. U rvanju sa nasilnikom, kolega je zadobio teške povrede ubodnom ranom.

Iako povređen, on je uz pomoć ostalih radnika i građana koji su se zatekli na licu mesta uspeo da zadrži nasilnika do dolaska policije.

Stanje povređenog i hapšenje

Povređeni S.Ć. (51) je hitno prevezen u Urgentni centar sa teškim povredama. Prema poslednjim informacijama, on je hospitalizovan i pod stalnim je nadzorom lekara.

Pripadnici policije su na licu mesta uhapsili M.R. (37).

"Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati po nalogu nadležnog tužilaštva, a tereti se za pokušaj ubistva", potvrđeno je nezvanično.

Istraga u toku

Policija je obavila uviđaj u salonu, a svedoci daju izjave kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog jezivog napada. Motiv je, kako se sumnja, patološka ljubomora i nerešeni odnosi nakon raskida veze.

Kurir.rs/Telegraf

