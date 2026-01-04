Stefanova rođaka je ranije istakla i da se u domaćim i stranim medijima samo spekuliše o brojkama, koje su prema njihovim informacijama mnogo veće.

- Broj nestalih lica iz minuta u minut raste. Porodice i danas prijavljuju nestanak članova u novogodišnjoj noći, za koje sumnjaju da su bili u baru koji je izgoreo. Nažalost, sigurna sam da je broj žrtava mnogo veći nego što se spekuliše - otkrila je ona.