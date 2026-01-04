Slušaj vest

Stefan Ivanović (31), Srbin koji je nestao nakon požara u noćnom klubu "Le Konstelejšn" u švajcarskom skijalištu Kran-Montana, pronađen je mrtav, potvrdila je njegova rođaka za Kurir.

Stefanova porodica prethodno je poslala DNK uzorak.

Stefanova rođaka je ranije istakla i da se u domaćim i stranim medijima samo spekuliše o brojkama, koje su prema njihovim informacijama mnogo veće.

Stefan Ivanović, momak koji je radio kao obezbeđenje u baru u Krans Montani Foto: Printscreen Društvene Mreže, printscreen društvene mreže

- Broj nestalih lica iz minuta u minut raste. Porodice i danas prijavljuju nestanak članova u novogodišnjoj noći, za koje sumnjaju da su bili u baru koji je izgoreo. Nažalost, sigurna sam da je broj žrtava mnogo veći nego što se spekuliše - otkrila je ona.

Ne propustiteHronika"HEROJSKI JE UŠAO I POČEO DA IZVLAČI DECU IZ ZAPALJENOG BARA! ZAGLAVIO SE UNUTRA... " Privrednik opisao neverovatan gest Stefana za kojim se još uvek traga!
požar Švajcarska Stefan Ivanović
Hronika"SPALJENE SU MU OBE RUKE, NA APARATIMA JE, ALI SVESTAN..." Progovorila baka povređenog Srbina koji je preživeo veliki požar na skijalištu Kran Montana!
svica.jpg
Hronika"STEFAN JE SLUČAJNO TE VEČERI BIO U BARU SMRTI, MOGAO SAM BITI JA"! Oglasio se kolega nestalog Ivanovića: "Divan je dečko, vredan"...
2461505 copy.jpg
HronikaPORODICA STEFANA IVANOVIĆA POSLALA DNK UZORAK: U bolnici su tri neidentifikovana mladića, sumnja se da je nestali Srbin među njima?!
2461505 copy.jpg