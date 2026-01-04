"UPOMOĆ, POMOZITE..." DEKA I PAS UPALI U BUNAR, VIŠE OD SAT VREMENA BILI ZAROBLJENI! Drama u Kragujevcu trajala satima, 13 vatrogasaca učestvovalo u spašavanju!
Stariji muškarac upao je u bunar nakon što ga je navodno, pas koji je bio na povocu povukao jednom kragujevačkom naselju, saznaje Kurir.
- Nestanak starijeg muškarca prijavljen je 2. januara oko 16.30 časova u naselju Petrovac u prigradskom naselju u Kragujevcu. Ubrzo je utvrđeno da je muškarac upao u bunar koji se nalazi na nepristupačnom terenu - navodi naš sagovornik i dodaje:
- Na teren je odmah izašlo 13 vatrogasaca iz Vatrogasno-spasilačke brigade Kragujevac i to sa tri vozila. Zahvaljujući brzoj i efikasnoj akciji spasilaca muškarac je spašen kao i njegov pas. Lekari Hitne pomoći su ga nakon izvlačenja pregledali i utvrđeno je da deka na vsu sreću nema povrede.
Inače, kako nam je objasnio sagovornik, deka i njegov pas upali su u bunar i u njemu su bili više od sat vremena, a neko od prolaznika uspeo je da čuje zapomaganje, pa su muškarac i njegova životinja bezbedno izvučeni iz dubine.