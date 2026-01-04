Slušaj vest

Stariji muškarac upao je u bunar nakon što ga je navodno, pas koji je bio na povocu povukao jednom kragujevačkom naselju, saznaje Kurir.

- Nestanak starijeg muškarca prijavljen je 2. januara oko 16.30 časova u naselju Petrovac u prigradskom naselju u Kragujevcu. Ubrzo je utvrđeno da je muškarac upao u bunar koji se nalazi na nepristupačnom terenu - navodi naš sagovornik i dodaje:

- Na teren je odmah izašlo 13 vatrogasaca iz Vatrogasno-spasilačke brigade Kragujevac i to sa tri vozila. Zahvaljujući brzoj i efikasnoj akciji spasilaca muškarac je spašen kao i njegov pas. Lekari Hitne pomoći su ga nakon izvlačenja pregledali i utvrđeno je da deka na vsu sreću nema povrede.