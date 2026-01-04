Slušaj vest

U novogodišnjoj noći žurka u baru "Le Constellation" u Krans-Montani pretvorila se u noćnu moru kada je u požaru stradalo 40 ljudi, a više od 100 ljudi je teško povređeno. Kako vreme prolazi, otkrivaju se novi detalji o žrtvama – ali i o herojskim delima koja su se odigrala tokom ovog jezivog događaja.

Osim u Srbiji, i u Švajcarskoj je odjeknula vest da je Srbin Stefan Ivanović (31), koji je nestao nakon požara u noćnom klubu pronađen mrtav.

Najpoznatiji švajcarski mediji Blick objavio je ovu vest nazvavši Stefana herojem.

Screenshot 2026-01-04 153830.png
Foto: Printksrin/Blick

Stefan je inače radio kao obezbeđenje u klubu. Kada je izbio požar, najpre je izgurao nekoliko gostiju napolje na sigurno – a zatim se još jednom vratio u plamen kako bi spasao druge. Taj čin koštao ga je života.

Do sada identifikovane 24 žrtve

Porodica se do poslednjeg trenutka nadala da je Srbin, koji je već 20 godina živeo u Švajcarskoj ipak živ. Nadu im je davalo to što je njegov mobilni telefon još bio dostupan nakon tragedije.

Stefan Ivanović, momak koji je radio kao obezbeđenje u baru u Krans Montani Foto: Printscreen Društvene Mreže, printscreen društvene mreže

Jedna Francuskinja koja je uspela da pobegne na vreme opisala je pripadnika obezbeđenja kao osobu koja je bez oklevanja pojurila u opasnost kako bi zaštitila druge.

Četiri dana nakon tragedije u Krans-Montani, do sada je identifikovano 24 od ukupno oko 40 stradalih.

Kurir/Blick

