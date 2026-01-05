"POKUŠALA JE DA SE UBIJE, LICE JOJ JE POMODRELO OD HLADNOĆE!" Profesor koji je spasio devojku od utapanja kod Novog Sada za Kurir ispričao DETALJE DRAME
Prvi dan 2026. godine u Novom Sadu obeležio je herojski čin koji je pokazao da ljudskost i hrabrost ne biraju ni vreme, a ni temperaturu.
Naime, univerzitetski profesor Nebojša Čokorilo sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja spasio je mladu ženu iz ledenog Dunava kod Novog Sada.
Prvog januara, kao i mnogo puta do tada, profesor DIF-a trčao je kejom kad je čuo da neko na engleskom doziva u pomoć. Prvo nije bio siguran da li je u pitanju neka šala, ali kada mu je jedna gospođa prišla i rekla da je situacija ozbiljna, otrčao je do obale.
Kako je izgledao sam trenutak kada je shvatio da nečiji život visi o koncu i da nema vremena za razmišljanje, otkrio je profesor za jutarnji program Kurir televizije:
- Kako sam dolazio ovamo, video sam s desne strane jednu Kineskinju koja je dozivala u pomoć. Ona je zvala u pomoć, bila je jedna naša devojčica s njom, telo je plutalo u vodi sa glavom dole. Bilo je još tu dvoje, troje ljudi koji su zvali policiju i hitnu pomoć i moja procena je bila da neko treba da uđe u vodu, a očigledno sam to bio ja, jer sam imao najmanje garderobe na sebi - kaže Čokorilo i dodaje:
- Skinuo sam patike, da mi ne bi pravile problem da u vodi, ušao sam unutra, došao do nje. Ja nisam ni znao da je ona htela da se ubije u tom momentu i ja sam je lako izvukao jer ona nije pružila otpor. Već je bila pomodrela od hladnoće i temperature vode koja je bila tri stepena.
Devojka je disala normalno, a prisutni su je utoplili jaknama. Sačekali su hitnu pomoć na keju, koja joj je pružila pomoć.
- U međuvremenu sam porazgovarao sa njenom drugaricom. Ona kaže da je devojka bila u prazničnoj depresiji, da je htela da naudi sebi, da je iskonstruisala problem iz možda ničega. Zbrinuta je u Kamenici. Problem je bila voda u plućima koju je verovatno progutala, tako da je sada zbrinuta i bezbedna - kaže Čokorilo.
Oni koji poznaju Nebojšu Čokorila kažu da nisu iznenađeni njegovom hrabrošću. Naprotiv, opisuju ga kao velikog čoveka i heroja. Zbog ovog čina čestitali su mu mnogi, a on skromno kaže da nije mogao samo da gleda kako se neko pred njim utapa.
