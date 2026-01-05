Slušaj vest

Ognjen P. (21) iz Aleksinca osuđen je pred kraj 2025. godine u Višem sudu u Nišu na godinu dana zatvora. On je proglašen krivim u slučaju smrti Alekse Stojimenovića (26) iz istog grada.

Ognjen je bio optužen za Aleksinu smrt, ali je sudsko veće u poslednjem trenutku prekvalifikovalo krivično delo tako da mu je suđeno za nanošenje teške telesne povrede sa smrtnim ishodom, a na kraju je na godinu dana zatvora osuđen za krivično delo učestvovanje u tuči.

Tragični događaj se zbio 16. maja 2021. godine u restoranu "Oaza" u Aleksincu gde je njihova zajednička drugarica slavila 18. rođendan.

Majka Alekse Stojimenovića, Dragana Nikolić koja je iz inostranstva dolazila na maltene svako ročište, nije smogla snage posle izrečene presude da se obrati novinarima, ali je Kuriru nekoliko dana kasnije ispričala kako se osećala nakon presude.

- Moj sin je ubijen i taj ko ga je ubio mora da odgovara. Prema tome mi nećemo odustati, očekujem razrešenje od Apelacionog suda. Bojim se da se u tom slučaju radi o nekoj manipulaciji i verujte da sam ja još uvek u šoku jer ne mogu da verujem ne samo da nije otkriveno kako mi je sin ubijen već da ta kazna bude godinu dana zatvora, zaista mi je neverovatno da to čujem. Ja sam se u sudnici osetila kao da sam u bunilu.Čula sam za tu sudiju da je pravična i poštena, ali ja sam veoma, veoma razočarana njenom odlukom. Ona je takoreći prepisala završne reči odbrane tako da ne znam o čemu je reč, da li je sudija morala pod nekim pritiskom da izrekne takvu kaznu za smrt mog sina? Da se sudi za takvo teško krivično delo, a onda da se ono prekvalifikuje i na osnovui toga izrekne kazna, za mene je to neshvatljivo - ispričala je Nikolićeva.

Nesrećan sled događaja se odvio kada su se mlađi momci na rođendanu pokoškali prvo u toaletu, a onda u dnu sale. Potom je došlo do opšteg pesničenja. Tuča je nastavljena na terasi kafane. Tu se pojavljuje Aleksa koji je dobio udarac u levu stranu vrata usled čega je došlo do rascepa leve vertebralne pršljenske arterije, a time i srčanog zastoja zbog čega je izdahnuo u niškoj bolnici.

- Što se tiče te flaše koja je išla ka Aleksi, jasno se vidi da on posrće i pada dok flaša leti prema njemu, tako da ne znam šta da kažem. Jasno se vidi da je on počeo da pada nakon udarca pesnicom što je i tužilaštvo ustanovilo. Meni je bilo malo čudno od porodice momka koji je okrivljen za Aleksinu smrt da su došli u sudnicu sa ogromnim samopuzdanjem. Nekako se videlo da su očekivali ovakvu presudu dok sam ja drhtala, a kada sam čula presudu, mislila sam da sam nešto prečula ili pomešala. Jednostavno nisam mogla da verujem. Ukoliko se ovaj “trend” nastavi, unesrećeni roditelji će početi da preuzimaju stvari u svoje ruke i bojim se da to nije daleko. Evo, nalazite me na aerodromu, putujem nazad i da nemam bliske ljude ovde, verujte nikada više ne bih došla - rekla je ova majka.

Na izricanju presude je rečeno da sudsko veće nije nedvosmisleno dokazano da između Ognjenove pesnice i Aleksinog vrata ima kontakta.

- Sud je obavezan da sagleda sve dokaze koji su bili na glavnom pretresu. Mi smo ovde imali snimak koji smo svi videli. Imamo dva veštačenja tog snimka, osnovno i dopunsko. Poslednje veštačenje je bilo trasološko, a po naredbi tužilaštva. Utvrđeno je da kontinuitet snimka postoji. Poslednji veštak trasolog je našao da možda u ruci Ognjena ima neki predmet dužine dvadeset centimetra. To se prvi put pojavljuje u tom njegovom veštačenju. On je i rekao da na snimku ima senki i da je mutan. Ovo veće na osnovu svega toga nije utvrdilo da postoji uzročno posledična veza pokreta tela okrivljenog i posledica po oštećenog. Ovo sudsko veće nije moglo da utvrdi jasan kontakt okrivljenog sa telom oštećenog. Na snimku se ne vidi čist udarac pesnicom odnosno udarac okrivljenog sa vratom - navela je u obrazluženju sudija Višeg suda u Nišu na izricaju presude.

Osuđen je u ovom procesu i Zoran Trajković, Ognjenov drug, i to za učestvovanje u tuči, a presuđeno mu je takođe na godinu dana zatvora.