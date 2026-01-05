BORSKI SAOBRAĆAJCI ISKLJUČILI IZ SAOBRAĆAJA PETORICU VOZAČA: Bili drogirani, odbijali testiranje... Svi završili u pritvoru!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru isključili su iz saobraćaja petoricu vozača, trojicu koji su vozili pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, jednog koji je odbio da se podvrgne testu na drogu i jednog koji je odbio alkotest.
- Saobraćajna policija zaustavila je dvadesettrogodišnjeg vozača "punta" koji je vozio pod dejstvom kokaina, kao i četrdesetogodišnjeg vozača "alfe" i tridesetsedmogodišnjeg vozača "golfa" pod dejstvom amfetamina. Takođe, iz saobraćaja su isključeni i šezdesettrogodišnji vozač "golfa" koji je odbio droga test i četrdesetpetogodišnji vozač BMW koji je odbio da se
alkotestira - saopšteno je iz Policijske uprave Bor.
Vozačima je, kako su dodali u saopštenju, određeno zadržavanje i protiv njih će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.