Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru isključili su iz saobraćaja petoricu vozača, trojicu koji su vozili pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, jednog koji je odbio da se podvrgne testu na drogu i jednog koji je odbio alkotest.

- Saobraćajna policija zaustavila je dvadesettrogodišnjeg vozača "punta" koji je vozio pod dejstvom kokaina, kao i četrdesetogodišnjeg vozača "alfe" i tridesetsedmogodišnjeg vozača "golfa" pod dejstvom amfetamina. Takođe, iz saobraćaja su isključeni i šezdesettrogodišnji vozač "golfa" koji je odbio droga test i četrdesetpetogodišnji vozač BMW koji je odbio da se
alkotestira - saopšteno je iz Policijske uprave Bor.

Vozačima je, kako su dodali u saopštenju, određeno zadržavanje i protiv njih će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Ne propustiteHronikaBRZINA, ALKOHOL I DROGA ODNOSE ŽIVOTE NA PUTEVIMA SRBIJE, U OKTOBRU POGINULO 28 LJUDI: Iz Saobraćajne policije upozoravaju: Ovo su tužne činjenice!
loznica--pojacana-kontrola.jpg
HronikaVOZIO "MERCEDES" SA 2,06 PROMILA, A VOZAČ TERETNJAKA "NADUVAO" 1,38: Subotička policija zadržala osmoro zbog vožnje bez vozačke, pijanstva ili droge
1710429161policijskapatrolafotorina1.jpg
HronikaPOTERA NA ZVEZDARI! Policija zaustavila "fijat", vozač dao gas i udario policajca - drama se nastavlja
IMG_20240319_103414.jpg
HronikaSEO ZA VOLAN SA SKORO 4 PROMILA! Saobraćajci u Boru i Majdanpeku radili punom parom, vozači završili na trežnjenju!
alkotest-damir-dervisagic.jpg